Masakra me 9 viktima në Serbi, Kurti shpreh ngushëllime për viktimat dhe familjet e tyre

Kryeministri i Koosvës, Albin Kurti, ka reaguar për masakrën në një shkollë të Beogradit, ku një 14-vjeçar vrau me armë zjarri rojen e shkollës dhe tetë nxënës, ndërsa plagosi mësuesen e historisë dhe 6 nxënës të tjerë.

Kurti ka shprehur ngushëllimet për ngjarjen në Twitter, teksa u ka uruar shërim të shpejtë të lënduarve.

“Dëshiroj të shpreh ngushëllimet e mia më të thella për viktimat e të shtënave në shkollë në Beograd dhe për familjet e tyre. Gjithashtu u uroj shërim sa më të shpejtë të lënduarve në këtë ngjarje tragjike”, ka shkruar ai në Twitter.

I’d like to express my deepest condolences to the victims of the school shooting in Belgrade and to their families. I also wish a very speedy recovery to those injured in this tragic event.

— Albin Kurti (@albinkurti) May 4, 2023