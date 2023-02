Shpresë për jetë mes tragjedisë së tërmeteve në Turqi, e moshuara nxirret gjallë pas 152 orësh nën rrënoja

Ekipet shpëtuese arritën të nxjerrin të gjallë pas 152 orësh një 85-vjeçare nga rrënojat e tërmetit në Turqi.

Ndërsa një vazjë e vogël është shpëtuar nga ekipet pas 150 orësh e bllokuar nën gërmadha. Agjencia e lajmeve Anadolu raporton se e moshuara dhe vogëlushja po marrin ndihmë mjekëosre në spital.

Një foshnje 2-muajashe ëhtë nxjerrë nga ekipet e shpëtimit në Turqi pas plot 128 orësh nën rrënoja.

Siç raportojnë mediet turke, foshnja u shpëtua dje nga rrënojat në Hatay të Turqisë. Një video e publikuar më vonë në rrjetet sociale shfaq beben duke pozuar duke buzëqeshur.

There is always hope!

Footage shows a little girl being carried to an ambulance following her rescue from the quake rubble after 150 hours in debris in Hatay, southern Türkiye

