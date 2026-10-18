Reuters: Lëvizja studentore, sfida më e fortë për Ramën, policia qëlloi me p*umba gome në drejtim të protestuesve

Reuters vazhdon të pasqyrojë protestat studentore në Shqipëri, që një ditë më parë shënuan kulmin e përplasjeve. Agjencia ndërkombëtare e lajmeve raporton se lëvizja studentore, është sfida më e fortë deri më tani për kryeministrin Edi Rama, ndërsa shton se trazirat janë përhapur në të gjithë vendin për shkak të korrupsionit dhe mungesës së vendeve të punës.
Media po ashtu, përmend se një ditë më parë, në ditën e 5-të të protestave, policia qëlloi me plumba gome kundrejt të rinjve.
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“Pamjet video të Reuters treguan policinë duke qëlluar me pushkë drejt turmave jashtë ministrisë së arsimit gjatë përleshjeve me protestuesit. Gazetarët e Reuters gjetën fishekë gome në tokë dhe fishekët goditën dy gazetarë të Reuters dhe disa protestues, duke lënë shenja fishekësh”, thuhet në artikull.
Reuters shton gjithashtu se, demonstratat janë nxitur nga zemërimi për korrupsionin qeveritar, mungesën e vendeve të punës dhe standardet e dobëta të arsimit.
Ato kanë marrë mbështetje nga njerëz që janë injoruar gjatë protestës paqësore që nisi në muajin maj kundër resortit në Zvërnec.
Artikulli i plotë:
Policia në Shqipëri qëlloi atë që dukej si plumba gome ndaj protestuesve të shtunën, në ditën e pestë të demonstratave masive të studentëve që kërkonin dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Pamjet video të Reuters treguan policinë duke qëlluar me pushkë drejt turmave jashtë ministrisë së arsimit gjatë përleshjeve me protestuesit. Gazetarët e Reuters gjetën fishekë gome në tokë dhe fishekët goditën dy gazetarë të Reuters dhe disa protestues, duke lënë shenja fishekësh.
Incidenti shënon një përshkallëzim në një konfrontim midis policisë dhe protestuesve që ka përfshirë qendrën e Tiranës ditët e fundit. Demonstruesit kanë djegur ndërtesa qeveritare dhe banka dhe kanë hedhur gurë drejt policisë, e cila është përgjigjur me gaz lotsjellës dhe topa uji.
Shefi i policisë së Shqipërisë, Skënder Hita, nuk e mohoi përdorimin e plumbave të gomës kur u pyet për këtë në një konferencë për shtyp të shtunën.
“Të gjitha mjetet që u përdorën u përdorën në një mënyrë të kufizuar, përfshirë ato më të fundit”, tha ai.
Hita tha se shtatë oficerë policie janë pezulluar dhe po përballen me hetime disiplinore për “tejkalim të autoritetit të tyre” dhe “mosrespektim të parimit të proporcionalitetit” në trajtimin e protestuesve. Ai nuk specifikoi incidentet që çuan në pezullime.
Demonstratat janë nxitur nga zemërimi për korrupsionin e perceptuar qeveritar, mungesën e vendeve të punës dhe standardet e dobëta të arsimit.
Ato kanë tërhequr gjithashtu mbështetje nga njerëz që ndiheshin të injoruar gjatë një vere protestash kryesisht paqësore kundër një zhvillimi luksoz bregdetar të mbështetur nga dhëndri i Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, Jared Kushner.
Trazirat paraqesin sfidën më të madhe deri më tani për Ramën, i cili vitin e kaluar fitoi një mandat të katërt në detyrë.
“Kanë qenë 13 vjet korrupsion dhe 13 vjet pa bërë asgjë dhe me premtime boshe. Pra, kupa u mbush dhe ne jemi këtu për të drejtat tona”, tha të shtunën Juri Taullahu, një student 22-vjeçar i mjekësisë.
Policia dhe qeveria dënuan trazirat dhe bënë thirrje për qetësi.
Hita tha se 1,067 persona ishin arrestuar dhe 388 prej tyre ishin ndjekur penalisht. Dhjetëra oficerë policie dhe protestues janë plagosur.
RESORT I MBËSHTETUR NGA KUSHNER SHKAKTOI PROTESTA VERORE
Administrata e Ramës është ndjekur nga skandale korrupsioni, ndërsa analistët thonë se Shqipëria është bërë një qendër për bandat që kërkojnë të pastrojnë para nga trafiku i drogës dhe armëve, duke i komplikuar përpjekjet e vendit për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian.
Fshatarët i thanë Reuters në korrik se toka e tyre ishte shitur padrejtësisht për zhvillimin e mbështetur nga Kushner në një pjesë të paprekur të bregdetit në jug të Shqipërisë. Reuters raportoi më vonë se burri që shiti tokën kërkohej nga prokurorët me dyshimin për trafik droge, akuza që avokati i tij i mohoi.
Reuters nuk gjeti prova për shkelje nga Kushner, i cili nuk është i përfshirë drejtpërdrejt në mosmarrëveshjen e fshatarëve.
Rama, i cili mohon të ketë bërë ndonjë shkelje dhe i tha Reuters këtë javë se nuk do të japë dorëheqjen, tha të shtunën se qeveria e tij i respektoi studentët dhe të drejtën e tyre për të protestuar.
“Përgjegjësia ime është edhe më e qartë gjatë këtyre kohërave të vështira… për të mbrojtur qytetarët tanë, për të garantuar drejtësinë dhe për ta çuar Shqipërinë përpara — së bashku me këtë shumicë qeverisëse, e cila ka një mandat shumë të qartë: ta shohim Shqipërinë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030”, tha ai në Facebook.
Së bashku me Malin e Zi, Shqipëria po udhëheq procesin e pranimit në BE midis vendeve të Ballkanit.
Trazirat në Shqipëri përkojnë me protestat në rritje në rrugë në vende të tjera të Evropës.
Në Francë, protestat e studentëve që kërkojnë më shumë mësues dhe ambiente më të mira janë përhapur në një valë më të gjerë trazirash.
Spanja është përballur me protesta kundër qirave të larta dhe mungesës së strehimit, duke e shtyrë qeverinë të thërrasë zgjedhje të parakohshme.