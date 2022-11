Pse po e ndërton Europa tunelin më të gjatë nënujor në botë?

Europa po ndërton tunelin më të gjatë nënujor në botë.

Me një shtrirje prej 18 kilometrash, lidhja e re fikse e brezit të Fehrmanit midis Gjermanisë dhe Danimarkës është vendosur të jetë tuneli më i gjatë dhe më i shpejtë nënujor në botë.

Kur të përfundojë, do të shkurtojë kohën e udhëtimit në dhjetë minuta me makinë dhe shtatë minuta me tren nga Rødbyhavn në Puttgarden, një kalim që tani zgjat dyzet e pesë minuta me traget.

Pasi të përfundojë, tuneli premton të reduktojë kohën e udhëtimit, të forcojë lidhjet midis Skandinavisë dhe Evropës Qendrore, të formojë një korsi trafiku më të gjelbër dhe të nxisë transportin e trenave. Prandaj, çmimi prej dhjetë miliardë eurosh premton se ia vlen dhe ka vulën e miratimit nga Programi Ten-T i Komisionit Evropian.

Tuneli i lidhjes fikse nënujor do të përbëhet nga dy autostrada me dy korsi të ndara nga një kalim për makinat dhe dy hekurudha të veçanta.

Mega projekti prej 10 miliardë eurosh, projekti më i madh inxhinierik i ndërmarrë ndonjëherë në Danimarkë, është pjesë e programit Ten-T të Komisionit Evropian, i cili fokusohet në forcimin e lidhjeve të transportit dhe ndërlidhjes në kontinent.

Kur të përfundojë në vitin 2029, udhëtimi me hekurudhë midis Hamburgut dhe Kopenhagenit do të reduktohet nga 4.5 orë në 2.5 orë dhe do të lejojë shërbimet e trenave të shkojnë përtej kufirit danez në Suedi, Norvegji dhe Finlandë.

Por mes bujës për shpejtësinë e premtuar dhe kredencialeve të gjelbra të lidhjes së re të transportit, disa ambientalistë e kanë kundërshtuar fuqishëm ndërtimin duke përmendur ndikimet e tij ekologjike.

Organizata gjermane mjedisore NABU ka shprehur shqetësimet e saj për dëmtimin e mundshëm të biodiversitetit në Brezin e Fehmarnit, një zonë e mbrojtur nga BE-ja.

Megjithatë, Femern A/s, kompania daneze që ndërton tunelin, thotë se ka besim se “ndikimet e ndërtimit janë të përkohshme”./euronews.al/