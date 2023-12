Prishen planet e udhëtarëve për Vitin e Ri, dëshpërim për 30 mijë pasagjerë të bllokuar në Londër nga përmbytjet e La Manshit

Eurostar, shërbimi hekurudhor i shpejtësisë së lartë që lidh Londrën me Parisin përmes tunelit të La Manshit, ka anuluar të gjitha shërbimet e tij për sot, duke lënë rreth 30,000 pasagjerë të bllokuar në Londër dhe duke prishur planet e tyre për natën e Vitit të Ri, pas përmbytjes që ndodhi në tunel.

Shumë që shpresonin të kalonin një natë romantike të Vitit të Ri në Paris, të shikonin fishekzjarre nga një pistë skish ose të shijonin një pushim familjar në Disneyland, mbetën të zhgënjyer në stacionin ndërkombëtar St Pancras të Londrës.

Ndërprerja filloi mbrëmë kur uji përmbyti tunelet në Ebbsfleet International në Kent, duke ndërprerë shërbimet hekurudhore të shpejtësisë së lartë në jug të Thames.

Disa pasagjerë të shqetësuar prenotuar fluturimet në internet, në përpjekje për të shpëtuar planet e tyre të fundvitit, ndërsa të tjerë vrapuan për të gjetur një hotel në minutën e fundit në Londër.

Ndër familjet e prekura ishte edhe ajo e Luana Andrade, 36 vjeçe, që jetonte në Dublin, e cila po udhëtonte për në Disneyland Paris me burrin e saj, djalin trevjeçar dhe gjashtë të afërmit e saj që kishin ardhur nga Brazili për “udhëtimin e ëndrrave të tyre”.

“Problemi ynë është të gjejmë një hotel për të kaluar natën, sepse Londra është shumë e shtrenjtë dhe ne nuk kemi një Airbnb për të qëndruar sonte”, tha Luana Andrade.

“Ne do të duhet të riorganizojmë gjithçka. Nuk mendoj se do të mund ta kalojmë natën e Vitit të Ri në Paris, sepse edhe nëse gjejmë një fluturim për nesër do të arrijmë atje rreth orës 22:00-23:00”, shtoi ajo.

Eurostar njoftoi këtë pasdite se situata në tunelet midis St Pancras International dhe Ebbsfleet nuk ishte përmirësuar dhe kështu kompania kishte marrë “vendimin për të anuluar të gjitha shërbimet për pjesën e mbetur të ditës”.

Anulimet prekën gjithsej 41 trena, me Eurostar që kërkoi falje për “çështjet e paparashikuara që prekin klientët” duke shtuar se “siguria mbetet prioriteti ynë i parë”.

Ndërprerja do të prekë rreth 30,000 njerëz, planet e të cilëve janë ndërprerë, sipas Independent.

Përmbytjet në linjat hekurudhore po prekin, përveç trenave të Eurostar, edhe trenat që lidhin Londrën me juglindjen e Anglisë.

Reshje të dendura shiu parashikohen edhe për ditën e sotme në këtë pjesë të Anglisë.