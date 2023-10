Predha dhe ushtarë me parashuta, izraelitët pretendojnë për një tjetër sulm nga krahu i Libanit

Focat mbrojtëse të Izraelit pretendojnë se disa ushtarë kanë hyrë në terrirotirn izraelit me parashuta përmes kufirit të Libanit.

Me anë të një deklarate në rrjetin social “X”,forcat izraelite të njohura si “IDF”, pretendojnë se disa parashuta me njerëz të armatosur janë infiltreuar në qytete izraelite, por pa dhënë më shumë detaje.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace.

