Përshkallëzohen tensionet pranë ministrive, protestuesit hedhin fishekzjarrë ndaj policisë

Përshkallëzohen tensionet pranë ministrive, protestuesit hedhin fishekzjarrë ndaj policisë

Situata është acaruar në afërsi të Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Infrastrukturës në Tiranë, ku protestuesit janë përplasur me forcat e Policisë.

Gjatë incidenteve, në drejtim të efektivëve janë hedhur fishekzjarrë. Për shpërndarjen e turmës dhe rikthimin e kontrollit, Policia ka përdorur gaz lotsjellës.

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Përplasjet në këto dy pika të kryeqytetit janë pjesë e një proteste që është shoqëruar me konfrontime të vazhdueshme mes pjesëmarrësve dhe uniformave blu.

Ndërkohë, gjendja vijon të jetë e tensionuar, ndërsa forcat e Policisë po ndërhyjnë për të larguar protestuesit.


Shtuar 18.10.2026 19:50

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