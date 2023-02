Një dhomë e vogël dhe dollap me veshje ushtarake, Zelensky tregon vendin ku po jeton prej një viti (VIDEO)

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u ka treguar gazetarëve televizivë strehimin e përkohshëm në të cilin ai tha se ka jetuar që nga fillimi i pushtimit rus.

“Ky është vendi ku unë jetoj”, tha Zelenskyy në filmin e gazetarit Dmytro Komarov. Ai tha gjithashtu se ishte atje kur filloi pushtimi rus në shkallë të plotë të Ukrainës më 24 shkurt 2022.

“This is where I’ve been living for a year” – @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf

