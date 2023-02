Londra riemërton një nga rrugët kryesore si kryeqyteti ukrainas

Një pjesë e një rruge në Londër do të riemërohet Rruga e Kievit për të shënuar një vjetorin e pushtimit.

Adresa e re është një pjesë e rrugës Bayswater, që shkon nga Gjykata e Pallatit në Rrugën Ossington dhe nuk është shumë larg nga ambasada ruse.

Udhëheqësi i Këshillit të Westminster, Adam Hug tha se kërkesa kishte ardhur nga komuniteti ukrainas dhe ishte një gjest i përshtatshëm për të shënuar trimërinë e vendit.

“Është një pjesë e vogël e rrugës, por ne duam t’i tregojmë popullit të Ukrainës se lufta e tyre ka një vend të dukshëm në qytetin tonë”, tha ai.

Aktualisht në Londër jetojnë 16 mijë refugjatë ukrainas, sipas zyrës së kryebashkiakut.

Ambasadori i Ukrainës në Mbretërinë e Bashkuar e quajti riemërtimin një simbol solidariteti me popullin ukrainas dhe një nderim për shpirtin e tyre të palëkundur përballë agresionit.

Shenja e re e Rrugës së Kievit do të ngrihet më vonë sot dhe Harku i Mermerit aty pranë do të ndriçohet gjithashtu me ngjyra ukrainase. Vende të tjera kanë bërë gjeste të ngjashme.

Kryeqyteti i Lituanisë Vilnius e quajti rrugën që çon në ambasadën ruse Rruga e Heronjve të Ukrainës vitin e kaluar, ndërsa kryeqyteti estonez Talini e quajti një nga sheshet e tij Sheshi i Ukrainës. /albeu.com