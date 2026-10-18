Ministria e Infrastrukturës përfshihet nga flakët, protestuesit i vënë zjarrin godinës

Ministria e Infrastrukturës përfshihet nga flakët, protestuesit i vënë zjarrin godinës

Protestuesit kanë ndezur zjarr në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Forcat e policisë kanë ndërhyrë për shpërndarjen e turmës, duke përdorur gaz lotsjellës dhe plumba gome.

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Pas përplasjes, protestuesit janë zhvendosur në drejtim të Sheshit Skënderbej.

Ndërkohë, shërbimet zjarrfikëse po punojnë për shuarjen e flakëve në godinën e ministrisë.

Ky institucion është drejtuar më herët nga Belinda Balluku, e cila është akuzuar për një sërë veprash të rënda korrupsioni.


Shtuar 18.10.2026 19:32

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