Ministria e Infrastrukturës përfshihet nga flakët, protestuesit i vënë zjarrin godinës

Protestuesit kanë ndezur zjarr në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
Forcat e policisë kanë ndërhyrë për shpërndarjen e turmës, duke përdorur gaz lotsjellës dhe plumba gome.
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Pas përplasjes, protestuesit janë zhvendosur në drejtim të Sheshit Skënderbej.
Ndërkohë, shërbimet zjarrfikëse po punojnë për shuarjen e flakëve në godinën e ministrisë.
Ky institucion është drejtuar më herët nga Belinda Balluku, e cila është akuzuar për një sërë veprash të rënda korrupsioni.