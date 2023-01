Mbështetësit e tij kanë kthyer “përmbys” Brazilin, Bolsonaro shtrohet në spital në SHBA nga dhimbjet e barkut

Ish-presidenti brazilian Jair Bolsonaro është shtruar me dhimbje barku në një spital në Florida, tha gruaja e tij.

Kjo vjen një ditë pasi mijëra mbështetës të tij sulmuan zyrat e qeverisë në kryeqytetin brazilian.

Bolsonaro u dërgua në një spital pranë Orlandos të hënën, sipas raporteve. Ish-presidenti u godit me thikë në vitin 2018 dhe që atëherë ka luftuar me dhimbje barku me raste.

Në Instagram, Michelle Bolsonaro konfirmoi se burri i saj ishte nën vëzhgim për shkak të shqetësimit të barkut.

Një burim i afërt me familjen tha se gjendja e tij nuk ishte “shqetësuese”, sipas Reuters. Historia u raportua fillimisht nga gazeta braziliane O Globo.

Bolsonaro u largua nga Brazili për në Shtetet e Bashkuara rreth 10 ditë më parë. Ai refuzoi të merrte pjesë në dorëzimin e pushtetit Presidentit Luiz Inácio Lula da Silva javën e kaluar.

Që kur mbërriti në SHBA rreth 48 orë përpara se Lula të inaugurohej, ai ka qëndruar në një pronë që thuhet se është e një luftëtari profesionist të arteve marciale. /albeu.com