“Lufta është e humbur”, ish-sekretari i shtypit të Putinit: Muajt e ardhshëm pritet grusht shteti në Rusi

Një grusht shteti ushtarak mund të bëhet realitet në muajt e ardhshëm në Rusi pasi lufta në Ukrainë është ende në vazhdim, sipas ish-sekretarit të shtypit të Vladimir Putin dhe analistit aktual politik Abbas Galyamov.

Në një intervistë për CNN , Galyamov tha se ndërsa numri i viktimave ruse rritet në Ukrainë dhe vendi përjeton vështirësitë e shkaktuara nga sanksionet perëndimore, rusët do të kërkojnë dikë për të fajësuar.

“Ekonomia ruse po përkeqësohet. Lufta është e humbur. Gjithnjë e më shumë njerëz të vdekur po kthehen në Rusi, kështu që rusët do të kenë më shumë vështirësi dhe do të përpiqen të gjejnë shpjegime se pse po ndodh kjo, ata do të shikojnë përreth botës politike dhe do të arrijnë në përfundimin: “Epo, kjo është sepse vendi ynë qeveriset nga një tiran, një diktator ”, tha Galyamov, duke iu referuar Putinit.

“Për momentin, mendoj se një grusht shteti ushtarak mund të ndodhë,” shtoi Galiamov, duke thënë se mund të ndodhë brenda 12 muajve të ardhshëm.

Galyamov shprehu gjithashtu besimin e tij se Putini mund të anulojë zgjedhjet presidenciale të planifikuara për të mbajtur në mars 2024./Albeu.com/