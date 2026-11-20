Arlind Qori, kryetari i Lëvizjes Bashkë, ka hedhur akuza të ashpra kundër Partisë Socialiste, duke e quajtur atë një forcë politike “të krimbur” dhe duke theksuar se brenda saj nuk ka asnjë hapësirë për kritika ndaj drejtuesve.
Gjatë një interviste në emisionin “Zona e Lirë” të News24, ai u shpreh se anëtarët e strukturave drejtuese të PS-së nuk qëndrojnë të bashkuar për shkak të bindjeve ose besimit politik, por sepse, sipas tij, kanë krijuar marrëdhënie shantazhi me njëri-tjetrin.
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Qori deklaroi se Partia Socialiste është aq e kalbur sa qëndrojnë së bashku vetëm sepse kanë fuqi për ta shantazhuar njëri-tjetrin. Sipas tij, në Asamble janë 200-300 persona dhe asnjë prej tyre nuk del të shprehë një kritikë; arsyeja, theksoi ai, është se ata janë të shantazhueshëm, pra persona që kanë bërë faj.
Sipas kreut të Lëvizjes Bashkë, kjo gjendje shantazhi shpjegon edhe mungesën e reagimeve kritike brenda partisë në pushtet.