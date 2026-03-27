Konfirmohet, aktori shqiptar bëhet pjesë e ‘Ferma VIP’

Mbrëmja e sotme shënon startin e një prej formateve më të shumëpritura në ekranin shqiptar, “Ferma VIP”. Ky reality show, që premton një kombinim mes jetës në natyrë, sfidave fizike dhe dinamika sociale mes personazheve të njohur, do të vijë këtë edicion nën moderimin e Arbana Osmanit, duke rritur edhe më shumë pritshmëritë e publikut.

Ndërkohë që kurioziteti për listën e plotë të banorëve vijon të jetë i lartë, tashmë është konfirmuar një emër që pritet të sjellë jo pak energji dhe humor në fermë: aktori i dashur për publikun, Elvis Pupa.

I ftuar së fundmi në podcastin “Zë me Mirën”, Pupa ka zbuluar më shumë detaje rreth vendimit për t’iu bashkuar këtij formati. Me stilin e tij karakteristik plot batuta, ai tregoi se nxitja kryesore erdhi nga bashkëshortja e tij, Belina, e cila e shtyu të provonte këtë eksperiencë të re.

“Mendjen për t’u futur te ‘Ferma VIP’ ma mbushi Belina. Herën e parë në Big Brother VIP, ika se 16 vjet me gruan. Thashë të rri 2 muaj në qetësi. Do ti që i pëlqeu kjo qetësi asaj, tha futu dhe te ‘Ferma’,” – u shpreh ai me humor, duke shkaktuar të qeshura.

Pjesëmarrja e Elvis Pupës pritet të jetë një nga pikat më të forta të këtij edicioni, duke marrë parasysh natyrën e tij spontane dhe aftësinë për të krijuar situata argëtuese.


Shtuar 27.03.2026 14:55

Çfarë po ndodh me Cllevion? Postimi nga spitali shqetëson ndjekësit

Çfarë po ndodh me Cllevion? Postimi nga spitali shqetëson ndjekësit
“Çfarë tersi që të kam komshie”/ Landi zbulon të vërtetën, kujt i drejtohej mesazhi përmes Mirit?

“Çfarë tersi që të kam komshie”/ Landi zbulon të vërtetën, kujt i drejtohej mesazhi përmes Mirit?
Kurti sot në Francë/ Vuçiç ‘zbulon prapaskenat’, pretendon se kryeministri i Kosovës mund të kërkojë dërgimin e FSK-së në Veri

Kurti sot në Francë/ Vuçiç ‘zbulon prapaskenat’, pretendon se kryeministri i Kosovës mund të kërkojë dërgimin e FSK-së në Veri
Garda Revolucionare njofton mbylljen e Ngushticës së Hormuzit dhe kërcënon: Çdo përpjekje për të kaluar, do të marrë përgjigje

Garda Revolucionare njofton mbylljen e Ngushticës së Hormuzit dhe kërcënon: Çdo përpjekje për të kaluar, do të marrë përgjigje
VIDEO/ Balluku shfaqet në Fier, Berisha thirrje qytetarëve: Gjuajeni me domate dhe vezë hajduten!

VIDEO/ Balluku shfaqet në Fier, Berisha thirrje qytetarëve: Gjuajeni me domate dhe vezë hajduten!
Importuesit shkresa qeverisë: Pezullojmë importin dhe shitjen me shumicë të naftës, çmimet nën kosto

Importuesit shkresa qeverisë: Pezullojmë importin dhe shitjen me shumicë të naftës, çmimet nën kosto
Vodhi 3 varëse floriri në argjendari dhe kanosi pronarin, arrestohet 38-vjeçari në Elbasan

Vodhi 3 varëse floriri në argjendari dhe kanosi pronarin, arrestohet 38-vjeçari në Elbasan
Ish banorja e ‘BBVK’ s’e fsheh më! Zbulon për herë të parë të dashurin

Ish banorja e ‘BBVK’ s’e fsheh më! Zbulon për herë të parë të dashurin