Kafazi prej xhami bëhet pengesë! “President si je?”, Meta përshëndetet me deputetët: Akustika… (VIDEO)

Teksa në sallën e gjyqit në GJKKO po mbahet seanca e dytë në themel për ish-presidentin Ilir Meta. LSA ka publikuar pamje nga brenda sallës së gjyqit, ku Meta shfaqet duke buzëqeshur e duke shkëmbyer batuta.

Ndërkohë, gazetarja Klodiana Lala, raporton se Meta është përshëndetur, ndonëse qëndronte pas kafazit prej xhami, nga deputeti Bujar Leskaj, por dhe nga Flamur Noka.

Kujdes me mua, fol mirë, janë 200 vetë jashtë që duan të hyjnë, çfarë ndodhi në seancën e Metës, Kryemadhi ankohet për USB dhe kërkon përgjimet

Bujar Leskaj: President si je? Je i fortë!

Meta: Jam mirë jam i fortë, (nuk dëgjohet kur përshëndet Nokën e mbështetësit në sallë)

Afrohet dhe thotë: Akustika, akustika, xhami

 

Shtuar 11.05.2026 14:10

