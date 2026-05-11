Kafazi prej xhami bëhet pengesë! “President si je?”, Meta përshëndetet me deputetët: Akustika… (VIDEO)

Teksa në sallën e gjyqit në GJKKO po mbahet seanca e dytë në themel për ish-presidentin Ilir Meta. LSA ka publikuar pamje nga brenda sallës së gjyqit, ku Meta shfaqet duke buzëqeshur e duke shkëmbyer batuta.
Ndërkohë, gazetarja Klodiana Lala, raporton se Meta është përshëndetur, ndonëse qëndronte pas kafazit prej xhami, nga deputeti Bujar Leskaj, por dhe nga Flamur Noka.
Bujar Leskaj: President si je? Je i fortë!
Meta: Jam mirë jam i fortë, (nuk dëgjohet kur përshëndet Nokën e mbështetësit në sallë)
Afrohet dhe thotë: Akustika, akustika, xhami