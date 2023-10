“Izraeli sapo nisi një luftë tokësore në Gaza”, ministri jordanez: Rezultati, katastrofë humanitare me përmasa epike

Izraeli “ka nisur një luftë tokësore” në Rripin e Gazës dhe rezultati do të jetë një “katastrofë humanitare me përmasa epike”, tha Ministri i Jashtëm jordanez Ayman Safadi, raporton The times of Israel.

Megjithatë, Izraeli nuk ka bërë një deklaratë të tillë. IDF tha se po shtonte sulmet e saj ajrore dhe se aktiviteti i forcave tokësore do të zgjerohej brenda natës.

Safadi i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbështesë një rezolutë jordaneze të OKB-së që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm, por nuk përmend Hamasin.

“Miliona do të shikojnë çdo votim. Historia do të gjykojë”, thotë Safadi.