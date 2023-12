Helikopterët amerikanë fundosin tre varka Houthi pas sulmit në një anije mallrash

Helikopterët e marinës amerikane fundosën tre nga katër varkat e vogla të përdorura nga luftëtarët Houthi të cilët suolmuan një anije mallrash në jug të Detit të Kuq , tha Komanda Qendrore e SHBA (CENTCOM).

Helikopterët nga aeroplanmbajtësja USS Eisenhower dhe shkatërruesi USS Gravely, duke iu përgjigjur një sinjali fatkeqësie nga anija Maersk Hangzhou, kthyen zjarr ndaj anijeve Houthi në vetëmbrojtje dhe fundosën tre prej anijeve.

🚨🚨🇺🇸 Breaking: US Navy helicopters sink three Houthis boats, and killed all the crews after the boats attacked a Danish vessel in the Red Sea. pic.twitter.com/bpkjXEyJ0v

