Zelensky bën paralajmërimin e fortë për NATO-n: Çështje kohe që raketat ruse të bien mbi shtëpitë tuaja

Në fund të ditës së 18-të të pushtimit rus në vendin e tij , Volodymyr Zelensky lëshoi ​​një paralajmërim dramatik për vendet e NATO -s. Presidenti ukrainas pohoi në një video në Facebook se ishte “çështje kohe para se raketat ruse të zbarkonin shtëpitë e qytetarëve të NATO-s”.

Në fjalimin e tij të përditshëm drejtuar popullit të Ukrainës dhe botës më gjerë, Zelensky tha gjithashtu se përpjekjet e tij për t’u takuar me presidentin rus Vladimir Putin vazhdojnë dhe se video thirrjet bëhen çdo ditë ndërmjet përfaqësuesve të të dy vendeve.

“Kjo është e vërtetë. Raketat dhe bombat ajrore ruse goditën sërish vendin tonë. Nga lindja në perëndim. 30 raketa vetëm për rajonin Lviv. Nga bombardimi i Qendrës Ndërkombëtare të Paqes dhe Sigurisë u vranë 35 persona dhe u plagosën 134 të tjerë. Aty nuk po ndodhte asgjë që mund të kërcënonte territorin e Federatës Ruse. Dhe vetëm 20 kilometra larg është kufiri i NATO-s. U bëra një paralajmërim të qartë udhëheqësve të NATO-s se nëse nuk do të kishte sanksione të ashpra paraprake kundër Rusisë, do të shpërthente një luftë. Kishim të drejtë. Unë kam thënë për një kohë të gjatë që Nord Stream është një armë që do të godasë Evropën. Është e qartë tani. Dhe tani e përsëris – nëse nuk e mbyllni hapësirën tonë ajrore, është vetëm çështje kohe që raketat ruse të zbresin në territorin tuaj. Në tokën e NATO-s.” shtoi Zelensky.