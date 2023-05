Goditet “Ndragheta”, kontrolle në 8 shtete evropiane, bandat bashkëpunonin me grupet kriminale në Shqipëri, Ekuador e Brazil

Një megaoperacion kundër “Ndraghetës” në Itali dhe në vende të ndryshme evropiane çoi në arrestimin e 108 personave, 85 prej të cilëve janë lënë në burg.

Në kuadër të operacionit “Eureka” u zhvilluan mbi 150 kontrolle në 8 vende të BE-së, përfshirë Francën, Gjermaninë, Belgjikën, Spanjën, Portugalinë, Rumaninë dhe Slloveninë. Operacioni lidhet edhe me dy hetime të tjera në Milano dhe Genova.

Akuzat

Të dyshuarit akuzohen për pjesëmarrje në shoqatë mafioze, trafik ndërkombëtar droge në sasi të mëdha, trafik armësh përfshirë ato të luftës, pastrim parash, transferim mashtrues dhe mosrespektim të prokurimit.

Operacioni preku veçanërisht klanet Nirta-Strangio të San Luca dhe Morabito të Afrikos, shkruan Albeu.com.

“Blitz” në Belgjikë

Dhjetëra kontrolle u kryen edhe në Belgjikë, ku pati gjithsej 13 arrestime (shtatë prej të cilëve me një urdhër arresti evropian të lëshuar nga Italia që kërkonte dorëzimin tek autoritetet italiane), siç raporton magjistrati belg Antoon Schotsaert.

“Koha e dorëzimit në Itali mund të zgjasë disa muaj në varësi të pozicionit të tyre para gjyqtarëve”.

Gjithashtu janë sekuestruar tre automjete luksoze, të paktën 20 mijë euro para të gatshme dhe armë të ndryshme të ndaluara.

Kërkime dhe arrestime në Gjermani

Në Gjermani, arrestime dhe kontrolle u kryen në shtetet e Bavarisë, Nordrhein-Ëestfalia, Rheinland-Pfalz, Saarland dhe Thuringia. Në Bavari, autoritetet po hetojnë tetë persona. Më shumë se 130 shërbime emergjente kontrolluan disa prona dhe urdhër-arrestet evropiane u ekzekutuan kundër katër personave. Në North Rhine-Westphalia, rreth 500 shërbime emergjente po inspektojnë gjithsej 51 prona. Gjithashtu, janë ekzekutuar 15 urdhër-arreste të marra paraprakisht nga hetuesit, shkruan Albeu.com.

Hetimi

Hetimi hodhi hapat e parë në qershor 2019, ndaj një kalabrezi që emigroi në Genk të Belgjikës dhe dy fëmijët e tij.

I dyshuari drejtonte një piceri, por ishte në kontakt me tregtarët e kokainës me pasardhësit e tij. Në të njëjtën kohë, dy vëllezër ishin nën hetim në Kalabri, të cilët kishin investuar “një shumë të pashpjegueshme”, ndër të tjera në sektorin e restoranteve në Gjermani dhe Argjentinë. Hetuesit italianë dhe belgë kanë bashkuar procedimet e tyre, duke zgjeruar listën e të dyshuarve, duke përfshirë edhe kushëririn e dy vëllezërve, me banim në Mynih, si dhe të afërm e të njohur të tjerë në këtë qytet. Ndërsa hetimi përparonte, lista u rrit.

Kontrabandë dhe trafik droge

Sipas asaj që është konstatuar nga policia, “Ndrangheta” kanë importuar sasi të mëdha kokaine në Evropë nga Amerika e Jugut me anije konteinerësh që shkonin në portet si Antëerp, Roterdam apo Gioia Tauro. Një pjesë e ngarkesës do të mbërrinte më pas në Australi. Të dyshuarit bashkëpunonin me organizata kriminale në Brazil, Kolumbi, Ekuador dhe Shqipëri. Për të pastruar të ardhurat e paligjshme, filialet kanë krijuar një rrjet global të pastrimit të parave, duke investuar shuma të mëdha në restorante, pasuri të paluajtshme dhe lavazhe makinash, veçanërisht në Gjermani, Portugali, Belgjikë dhe Argjentinë, shkruan Albeu.com.

Hetimet

Hetuesit kanë zbuluar pastrim të gjerë parash në restorante, piceri, kafene dhe sallone akulloresh, veçanërisht në North Rhine-Ëestphalia. Hetuesit gjithashtu aksesuan bisedat e brendshme të të dyshuarve nga telefonat celularë të koduar. Këto janë pajisje të ofruesve tashmë të mbyllur EncroChat dhe SkyECC. Do të ishte hera e parë që ky lloj telefoni celular kriptografik mund të luante një rol të rëndësishëm në procedurat ndërkombëtare kundër mafias. Operacioni “Eureka” ka çuar në disa arrestime në vitet e fundit, ku janë parë lidhje mes Italisë dhe Gjermanisë, si në rastin e vrasjeve në Duisburg në gusht të vitit 2007, të lidhura me sa duket me vrasjen e gruas së një bosi klani në një sulm ndaj San Luca./AlbEu.com/