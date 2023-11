Shkatërrohet banda e narkotrafikut, miliona euro dhe qindra kilogram kokainë të sekuestruara! Operacioni u shtri dhe në Shqipëri

Sekuestrohen mbi 420 kilogramë drogë, mallra dhe para cash me vlerë 2 dy milionë euro, ekzekutohen 19 urdhër arreste. Ky është bilanci i një operacioni kompleks të Policisë Financiare të Padovës që preku edhe provincën e Arezzo. Në orët e para të mëngjesit të sotëm nisi një mega-operacion Blic ku morën pjesë mbi 100 ushtarë.

Në emër të Zyrës së Prokurorit të Qarkut të Venecias, Fiamme Gialle e komandës provinciale të Padovës dhe e Shërbimit Qendror të Hetimit për Krimin e Organizuar (Scico.), falë edhe përdorimit të njësive të qenve, dy helikopterëve dhe departamenteve të tjera të Korpusit , kanë zbatuar dy urdhra të gjyqtarit për hetime paraprake (gip), të cilat kanë urdhëruar zbatimin e masave të sigurimit personal ndaj 19 subjekteve (14 në burg dhe 5 në arrest shtëpie, nga të cilët një banues në Gjermani), të gjithë nën hetim për “shoqatë me qëllim trafikimin e paligjshëm të lëndëve narkotike”, dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë rreth një milion euro.

Masa e arrestit shtëpiak në territorin gjerman u krye me lëshimin e një urdhër-arresti evropian nga Prokuroria Publike e Venecias, e cila shfrytëzoi bashkëpunimin e Eurojust-it për kontakte. Tre nga të dyshuarit, të cilët ndodheshin në territorin shqiptar në momentin e ekzekutimit, u arrestuan nga forcat policore të atij vendi, të aktivizuara nga Shërbimi Ndërkombëtar i Bashkëpunimit Policor (SCIP). Gjatë orëve të fundit janë kryer kontrolle të shumta në provincat Treviso, Venecia, Monza Brianza dhe Ravenna. Për më tepër, hetimet bënë të mundur marrjen e elementeve të rëndësishme, falë edhe asaj që doli nga përgjimet që çuan në arrestimin e 17 korrierëve (në provincat e Ankonës, Arezzo, Bari, Bergamo, Bolonja, Modena, Novara, Ravenna, Udine, Venecia dhe Verona) dhe sekuestrimi i kokainës, heroinës, hashashit dhe marihuanës, për mbi 420 kilogramë, me një vlerë të vlerësuar me pakicë mbi 34 milionë euro, si dhe para cash për gati 1 milion.

“Pa cenuar prezumimin e pafajësisë, sqaron Policia Financiare, në përfundim të veprimtarisë hetimore, ende në fazën e hetimeve paraprake, janë regjistruar në regjistrin e të dyshuarve 65 subjekte, kryesisht me kombësi shqiptare dhe italiane, të përfshirë në trafikimin e paligjshëm të lëndëve narkotike që vijnë nga Holanda, përmes Gjermanisë dhe Libanit, me destinacion territorin kombëtar”.

Sipas hipotezës akuzuese, kreu i organizatës kriminale ishte një shqiptar banues në Ponte di Piave (Treviso). Hetimet, të nisura gati tre vjet më parë dhe të kryera nën drejtimin e Prokurorisë së Venecias, u zhvilluan pas arrestimit të një shqiptari dhe një gruaje italiane, të ndaluar në Padova në janar 2020 dhe sekuestrimin e 2 kilogramëve heroinë qe u gjetën në makinën e çiftit.

Hetimet e mëvonshme, të kryera duke analizuar të dhënat telefonike të numrave të përdorur nga të dyshuarit, do të kishin bërë më pas të mundur rindërtimin e zinxhirit të trafikut të drogës, “duke konstatuar, thonë burimet, origjinën e tyre nga subjektet shqiptare të vendosur në Veneto, nga ana tjetër, të aftë për të marre së sasive të mëdha të ardhura nga Ibania dhe Ianda”.

Hetimet, të vijuara me përgjime mjedisore dhe telefonike, instalimi i kamerave të shumta dhe sistemeve elektronike të gjurmimit të pozicionimit, do të kishin bërë të mundur marrjen e elementeve në lidhje me shqiptarët, që vepronin midis provincave të Trevisos, Venecias dhe Padovës dhe që do të ishin angazhuar në furnizimin dhe shpërndarjen e sasive të konsiderueshme të drogës në të gjithë territorin kombëtar. Gjatë veprimeve hetimore u identifikuan korrierë të shumtë që transportonin para cash dhe drogë në mjedise brenda automjeteve të përdorura.

Këta korrierë kalonin midis Italisë, Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe dy “baza logjistike” të vendosura në bashkitë Eraclea (Venecia) dhe Musile di Piave (Venecia), të dyja të përdorura për ruajtjen e lëndës narkotike të importuar. “E njëjta organizatë, thonë hetuesit, përdorte edhe celularë të enkriptuar me origjinë shqiptare, të pajisur me sistemin e mesazheve të çastit “Matrix” dhe përdorej për kujdesin për logjistikën dhe lëvizjen e sasive të mëdha të drogës. Çelësat e enkriptimit të këtij sistemi i komunikimit nuk lejonte përgjimin e bisedave ndërmjet përdoruesve, të cilët ishin të pajisur me kode specifike për kontaktet e mundshme.

Pikërisht përmes platformës së sipërpërmendur shoqata do të kishte qenë në gjendje të menaxhonte, në mënyrë të sigurt, porositë e marra nga klientët, të vendosur gjithashtu në rajonet e Italisë jugore (Puglia, Kalabria dhe Lacio), dhe të kërkonte shoferë të gatshëm për të kryer dërgesa, duke përdorur makina me zgavra të veçanta të aksesueshme nëpërmjet pajisjeve elektronike të sofistikuara”.

Zyra e Prokurorit Publik të Venecias urdhëroi gjithashtu hetime mbi pasuritë, të cilat bënë të mundur identifikimin e aseteve që u atribuohen të dyshuarve kryesorë, për një vlerë të vlerësuar prej rreth 1 milion eurosh, duke përfshirë një kompani zvicerane që kryen prodhimin dhe kultivimin e kanabisit, të regjistruar zyrtarisht në emër të gruas të dominusit të shoqatës, si dhe 7 prona dhe disa makina me vlerë, të cilat iu nënshtruan sekuestrimit parandalues.