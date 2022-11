Gjendet metal toksik në biberonët e bebeve, 24 mijë shishe tërhiqen nga tregu në SHBA

Dhjetëra mijëra gota dhe shishe bebesh prej çeliku inoks po tërhiqen për shkak të frikës se mund të helmojnë fëmijët. Baza e këtyre shisheve dhe kupave, të bëra nga Green Sprouts, mund të shkëputet dhe të ekspozojë një pikë lidhëse që përmban plumb, duke paraqitur një rrezik të mundshëm për fëmijët.

Nuk ka ende raporte për të lënduar, sipas Komisionit të Sigurisë së Produkteve të Konsumatorit në SHBA, por ka pasur shtatë raste në të cilat baza është thyer. Klientëve u kërkohet të aplikojnë për një rimbursim të plotë për shishet prej 14 deri në 19 dollarë që shiten në Target, Wholefoods dhe Amazon. Nivelet e larta të ekspozimit të plumbit tek fëmijët mund të shkaktojnë dëmtime të pakthyeshme të trurit, koma, konvulsione dhe madje edhe vdekje, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).

“Fëmijët që i mbijetojnë helmimit të rëndë me plumb mund të mbeten me aftësi të kufizuara intelektuale dhe çrregullime të sjelljes”, thotë agjencia.

Ekspozimi ndaj plumbit tek fëmijët është shpesh i vështirë për t’u vëzhguar, pa simptoma të menjëhershme. Por nëse ka dyshime se një fëmijë është ekspozuar, atëherë prindërit duhet të flasin me ofruesin e kujdesit shëndetësor të fëmijës së tyre për marrjen e një testi gjaku. Plumbi është më i dëmshëm për fëmijët nën gjashtë vjeç, sepse trupi i tyre është ende në zhvillim.

Rreth 24,000 produkte të shitura në mbarë vendin janë prekur, tha në një njoftim kompania me bazë në Karolinën e Veriut Green Sprouts. Produktet e prekura përfshijnë një filxhan gjigant prej çeliku inoks, një filxhan gjigant prej çeliku inox me një kashtë dhe një shishe kashte prej çeliku inox. Shishet ishin me ngjyrë akua, jeshile, rozë ose detare, dhe me një kapacitet prej gjashtë ose tetë ons për rreth 14 deri në 19 dollarë. Pikat e saldimit që përmbajnë plumb që nxisin tërheqjen përdoren në shishe për të krijuar një vakum midis shtresave të brendshme dhe të jashtme.