Gjashtë skenarë të tmerrshëm që mund të çojnë në Luftën e Tretë Botërore, përfshirja e Hezbollahut një fuçi baruti që do të shpërthejë

Gjashtë hapa “të tmerrshëm” mund ta çojnë krizën aktuale në Gaza në një Luftë të Tretë Botërore, paralajmëron ish-kreu i Marinës britanike.

Nëse gjërat shkojnë keq, admirali britanik në pension Lord West parashikon se jo vetëm Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA mund tëpërfshihen në krizën Izrael-Hamas, por edhe Libani, Risia, Irani dhe Rusia.

Konflikti Izrael-Hamas rrezikon të përshkallëzohet në një luftë gjithëpërfshirëse me udhëheqësin izraelit Benjamin Netanyahu që pritet të vendosë të gjithë fuqinë e tij ushtarake në Rripin e Gazës.

“Ju e shihni Gazën tani… së shpejti do ta shihni nga brenda”, u tha ushtarëve të tij ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallad.

Admirali në pension, Lord West, beson se situata në Lindjen e Mesme është përshkallëzuar në mënyrë të rrezikshme që kur terroristët e Hamasit kryen sulmin ndaj Izraelit më 7 tetor, duke çuar në vdekjen e rreth 1400 izraelitëve.

“Reagimi i tepruar” i Izraelit

Forca e plotë ushtarake e Izraelit është grumbulluar në kufi për dy javë ndërsa Gaza përgatitet për një pushtim tokësor në shkallë të plotë dhe ajo që Tel Avivi pret është një “luftë e zgjatur”.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u zotua se asnjë terrorist i Hamasit “nuk do të mbetet i gjallë” dhe se Izraeli “po lufton për ekzistencën e tij” kundër “neo-nazistëve”.

Ndërkohë, të paktën 4,000 palestinezë janë vrarë në Gaza pas gati dy javësh luftime. Raketat, sulmet ajrore, bombardimet në spitale dhe një krizë humanitare kanë pasuar, me Iranin dhe Hezbollahun e Libanit që kërcënojnë të hapin fronte të reja.

The first convoy of trucks carrying humanitarian aid crossed into Gaza. For many who were displaced in the growing conflict, 20 trucks are simply not enough for the enclave’s 2.3 million people pic.twitter.com/kIk3CTVW5R — Reuters (@Reuters) October 22, 2023

“Është një përzierje e rrezikshme, dehëse”, konsideron Lord West në deklaratat e tij për gazetën britanike “The Sun” dhe shton: “Kjo mund të kthehet në një betejë shpërthyese”.

Lord West theksoi se kjo krizë mund të shndërrohet në një fuçi baruti që do të shpërthejë duke çuar në Luftën e Tretë Botërore.

Lufta po përphapet në Liban

Duke parashikuar se çfarë mund të ndodhë në ditët, javët apo muajt e ardhshëm, ish-shefi i marinës britanike mendon se situata mund të përshkallëzohet me një numër të madh viktimash civile nëse Izraeli reagon me dhunë.

“Është krejtësisht e kuptueshme që Izraeli dëshiron hakmarrje,” thotë Lord West.

Megjithatë, “nëse ai merr të burgosur dhe reagon tepër, ai do të provokojë botën arabe për të kryer mizori,” shtoi ai.

“Pa ushqim, energji elektrike, ujë dhe sulmin me të cilin do të përballen nga forcat tokësore izraelite, ekziston mundësia e viktimave masive nga pala palestineze… dhe kur të keni një numër të madh viktimash, atëherë bota arabe do të ndryshojë qëndrimin e saj. ”

“Dhe është e rëndësishme”, siç thekson Lord West, që “nëse ka viktima masive në Gaza, atëherë ekziston mundësia që Hezbollahu të përfshihet”.

Organizata Hezbollah e mbështetur nga Irani ka kontroll të plotë ushtarak dhe politik në Liban dhe tashmë ka luftuar kundër Izraelit në vitin 2006, duke vrarë 1200 njerëz. Që kur Hamasi nisi një sulm të befasishëm ndaj Izraelit më 7 tetor, Hezbollahu ka dërguar raketa “solidariteti” në kufirin verior të Izraelit dhe kërcënon se do të marrë pjesë në luftë “kur të vijë koha”.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a warning to Lebanon’s Hezbollah militants, saying the group will be ‘crippled’ if it made the ‘mistake of its life’ by joining the Israel-Hamas war. More here 🔗 https://t.co/4JqbkNksl4 pic.twitter.com/UksdlC0Wus — Sky News (@SkyNews) October 23, 2023

Rezultati ishin përplasjet e përgjakshme në kufi, ku në njërën prej tyre mbeti i vrarë një gazetar dhe u plagosën gjashtë kolegë të tij.

Megjithatë, fuqitë e huaja i kanë kërkuar Hezbollahut të qëndrojë mënjanë nga frika se nëse konflikti Izrael-Hamas përhapet në Liban, ai do të hapë një front të ri.

“Kjo është një situatë veçanërisht e rrezikshme,” thekson Lord West.

“Nëse Hezbollahu përfshihet, “ky do të ishte një problem i vërtetë për Izraelin”.

Por nëse ka një përshkallëzim dramatik midis Izraelit dhe Iranit, atëherë ekziston rreziku i përfshirjes së SHBA-së dhe Britanisë së Madhe.

Për Lord West, Jerusalemi e ka konsideruar prej kohësh Hamasin si një organizatë terroriste me bazë në Liban dhe një kërcënim më të madh se grupi sunit palestinez, pasi ai ka armë më të avancuara në arsenalin e tij, duke përfshirë raketa precize dhe dronë.

“Izraeli do të reagonte sërish shumë ashpër kundër tyre, pa dyshim duke kryer sulme në Liban… ku gjithsesi ka një situatë kaotike… pra, regjimi mund të shembet lehtësisht, gjë që do të shkaktonte më shumë siguri në rajon”, nënvizon admirali.

Tashmë britanikët janë urdhëruar nga Ministria e Jashtme të largohen nga Libani menjëherë pas shpërthimit të protestave të dhunshme pro-palestineze. Ambasada e SHBA-së në Bejrut është vënë në shënjestër dhe ministrat e Mbretërisë së Bashkuar kanë frikë se lufta Izrael-Hamas mund të prekë kombin e brishtë në çdo moment.

Aleanca Rusi-Siri kundër Izraelit

Me mundësinë e kolapsit të qeverisë libaneze, hapi tjetër mund të jetë përfshirja në luftë e aleatit të Rusisë, Sirisë.

“Presidenti sirian Bashar al-Assad do të ishte shumë budalla, por ai mund të mendojë se duhet të përfshihet disi në armiqësi…Por problemi është se Asadi mbështetet nga Rusia,” shtoi Lord West.

This community lost its peace, safety, and most importantly—130 people. On October 7 Hamas terrorists destroyed Kibbutz Be’eri. pic.twitter.com/YF9DG12lQB — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023

Ai beson se për Putinin, lufta Izrael-Hamas është “fantazi” “sepse ka larguar vëmendjen e komunitetit botëror nga armiqësitë Rusi-Ukrainë”.

“Pra, sa më shumë opinioni publik të përfshihet në luftën Izrael-Hamas, aq më i lumtur do të jetë presidenti rus”, shpjegon Lord West.

Lufta me Iranin

Për admiralin britanik në pension, Irani mund të “përpiqet të përdorë aftësinë e tij për të “frymëzuar” terrorizmin në vende të tjera për të nisur sulme të reja kundër Izraelit. Ai argumenton se, nëse situata merr një kthesë për keq, dhe nëse Izraeli sulmon Iranin, atëherë nuk ka “nuk ka dyshim” se Irani do të fajësonte SHBA-në dhe Britaninë e Madhe për përfshirje.

“Kështu që papritur situata mund të dalë jashtë kontrollit”, thekson West, duke besuar se “Irani e sheh Britaninë si Satanin e vogël dhe SHBA-në si Satanin e madh”.

Regjimi i Teheranit është mbështetësi kryesor i organizatës terroriste palestineze Hamas, si dhe Hezbollahut, me bazë në Liban. Por Garda Revolucionare e Iranit e ka paralajmëruar tashmë Izraelin se do të “shfaroset” pas tërbimit terrorist të Hamasit. Teherani ka paralajmëruar vazhdimisht se një sulm tokësor në Gaza do të realizohej në fronte të tjera.

Përfshirja e SHBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar

Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA kanë dërguar tashmë forca ushtarake dhe detare për të mbështetur Izraelin në luftën e tij kundër Hamasit dhe për të forcuar stabilitetin rajonal. Dhe të premten, një luftanije e marinës amerikane hapi zjarr, duke forcuar mbrojtjen e Izraelit.

Luftanija, që vepron në Detin e Kuq, rrëzoi dronët dhe raketat e lëshuara nga rebelët Houthi të mbështetur nga Irani në Jemen, që besohet se synonin Izraelin. Ndërkohë, një luftë e zgjatur pritet pas ofensivës së ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës.

Vendi i shkatërruar nga lufta mund të përfundojë duke luftuar Hezbollahun në frontin e tij verior, ku kohët e fundit ka dërguar mijëra rezervistë.

“Nëse Izraeli fillon të shpërbëhet për shkak të Hezbollahut dhe Hamasit, atëherë ekziston një rrezik real që SHBA-ja dhe Britania e Madhe të përfshihen”, argumentoi Lord West.

Dhe “nëse gjërat shkojnë vërtet keq,” shton ai, NATO “do të përpiqet të rrisë aftësitë tona në Mesdheun lindor sepse kjo mund të kthehet në një betejë,” tha ai.

About 100,000 people joined a pro-Palestinian demonstration in central London, marching to demand an immediate ceasefire in Gaza https://t.co/zbApQz4nHT pic.twitter.com/11kZUmZbgd — Reuters (@Reuters) October 21, 2023

Përfshirja e Arabisë Saudite

Hapi i fundit që mund ta zhysë botën në një luftë të paprecedentë do të ishte përfshirja e Arabisë Saudite, argumenton Lord West. Për shumë vite, Irani ka mbështetur rebelët shiitë Houthi të Jemenit, të cilët janë në luftë me fqinjin e tij islamik, Arabinë Saudite. Ata gjithashtu ndajnë urrejtjen e Iranit ndaj SHBA-së dhe Izraelit.

Tashmë, terroristët kanë filluar të gjuajnë me raketa bazat ushtarake që presin forcat amerikane në Siri dhe Irak, pasi presidenti amerikan Joe Biden ripohoi mbështetjen e tij të fortë për Izraelin.

Rebelët Houthi kanë provokuar disa herë Arabinë Saudite duke lëshuar raketa të furnizuara nga Irani në territorin e saj. Ky fakt, i kombinuar me kaosin e përgjithshëm që mund të mbizotërojë në Lindjen e Mesme, mund të zemërojë Arabinë Saudite aq sa të “angazhohet” në masakër./Albeu.com