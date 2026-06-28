FOTO/ Përplasje në rrethin e Kamzës, një makinë godet dy taksi të parkuara me shpejtësi

Një aksident automobilistik ka ndodhur pak minuta më parë në rrethin e Kamzës, ku një makinë është përplasur me dy taksi të parkuara.
Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes për JOQ Albania, mjeti që dyshohet se e shkaktoi aksidentin po qarkullonte me shpejtësi të lartë, ka humbur kontrollin dhe më pas ka goditur dy automjetet e ndaluara.
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Pamjet e mbërritura në redaksi tregojnë se automjeti që u përfshi në përplasje ka pësuar dëme të mëdha, ndërsa të dëmtuara kanë mbetur edhe dy taksitë.
Raportimet paraprake nga vendngjarja flasin se, fatmirësisht, nuk ka persona të plagosur rëndë. Burimet bëjnë të ditur se disa persona kanë marrë lëndime të lehta, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme.
Autoritetet pritet të hedhin dritë mbi të gjitha rrethanat e aksidentit dhe të përcaktojnë shkakun e kësaj përplasjeje.