Forcat e sigurisë të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare/ Apeli i ambasadës së Zvicrës: Jemi të shqetësuar për dhunën, të mbrohet liria e medias

Forcat e sigurisë të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare/ Apeli i ambasadës së Zvicrës: Jemi të shqetësuar për dhunën, të mbrohet liria e medias

Ambasada e Zvicrës në Shqipëri ka reaguar në lidhje me protestat studentore, duke dënuar dhunën, ndërsa bën thirrje për vetëpërmbajtje.Në deklaratën e saj, Ambasada e Zvicrës thekson rëndësinë e së drejtës për tubim paqësor, duke e cilësuar atë thelbësore për funksionimin e një shoqërie demokratike.

Përfaqësia diplomatike nënvizon se forcat e sigurisë duhet të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

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“U bëjmë thirrje autoriteteve që të garantojnë dhe mbrojnë plotësisht të drejtën për tubim paqësor, si dhe lirinë e medias; u bëjmë thirrje forcave të sigurisë që të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut”, thuhet ne reagim.

Deklarata:

Zvicra është e shqetësuar për shpërthimin e fundit të dhunës dhe shkatërrimin e pronës publike e private gjatë demonstratave në Shqipëri.

U bëjmë thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje, të ulin tensionet dhe t’i japin përparësi dialogut konstruktiv. E drejta për tubim paqësor është thelbësore për një shoqëri demokratike.

U bëjmë thirrje autoriteteve që të garantojnë dhe mbrojnë plotësisht të drejtën për tubim paqësor, si dhe lirinë e medias; u bëjmë thirrje forcave të sigurisë që të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

 


Shtuar 19.10.2026 14:46

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