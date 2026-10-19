Forcat e sigurisë të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare/ Apeli i ambasadës së Zvicrës: Jemi të shqetësuar për dhunën, të mbrohet liria e medias

Ambasada e Zvicrës në Shqipëri ka reaguar në lidhje me protestat studentore, duke dënuar dhunën, ndërsa bën thirrje për vetëpërmbajtje.Në deklaratën e saj, Ambasada e Zvicrës thekson rëndësinë e së drejtës për tubim paqësor, duke e cilësuar atë thelbësore për funksionimin e një shoqërie demokratike.
Përfaqësia diplomatike nënvizon se forcat e sigurisë duhet të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.
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“U bëjmë thirrje autoriteteve që të garantojnë dhe mbrojnë plotësisht të drejtën për tubim paqësor, si dhe lirinë e medias; u bëjmë thirrje forcave të sigurisë që të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut”, thuhet ne reagim.
Deklarata:
Zvicra është e shqetësuar për shpërthimin e fundit të dhunës dhe shkatërrimin e pronës publike e private gjatë demonstratave në Shqipëri.
U bëjmë thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje, të ulin tensionet dhe t’i japin përparësi dialogut konstruktiv. E drejta për tubim paqësor është thelbësore për një shoqëri demokratike.
U bëjmë thirrje autoriteteve që të garantojnë dhe mbrojnë plotësisht të drejtën për tubim paqësor, si dhe lirinë e medias; u bëjmë thirrje forcave të sigurisë që të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.