“Fat i keq” ndjek Bidenin, rrëzohet teksa ngjit shkallët e avionit, hera e 5-të në radhë

Presidenti amerikan, Joe Biden, është rrëzuar teksa ka ngjitur shkallët e avionit Air Force One në Alabama.

Kjo është hera e pesët që presidenti amerikan rrëzohet teksa ecën, shkruan New York Post. Hera e fundit ishte disa javë më parë, kur Biden po largohej nga Polonia pas udhëtimit të tij në Ukrainë.

Biden stumbles again on Air Force One, almost falls on Alabama trip https://t.co/3bcEaF8Szm pic.twitter.com/8D5St5uYf0

— New York Post (@nypost) March 6, 2023