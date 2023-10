El Clasico lë më pasojë Realin, mesfushori mbyll para kohe vitin 2023

El Clasico kundër Barcelonës lë shenjë te Real Madrid, teksa madrilenët humbasin shërbimet e Aurelien Tchouameni për gjashtë deri në tetë javë. Mesfushori ka pësuar një frakturë në këmbën e majtë dhe është i detyruar ta mbyllë para kohe këtë vit, për t’u rikthyer vetëm në 2024-tën.

Francezi do të nisë menjëherë periudhën e rehabilitimit teksa do të jetë në fokusin e përditshëm të stafit mjekësor. Mungesa e Tchouamenit me siguri do të ndihet te Real Madrid pasi lojtari i datëlindjes së vitit 2000 është një titullar fiks i formacionit të Carlo Ancelottit.