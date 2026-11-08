Denoncoi “Albanian Files”, gazetari holandez Vincent van Gerven Oei shoqërohet në polici

Mbrëmjen e djeshme, policia ka shoqëruar gazetarin holandez Vincent van Gerven Oei, i njohur për investigimet e tij mbi Shqipërinë dhe raportimet për lidhjet e pushtetit me sektorin e ndërtimit.
Gjatë shoqërimit të gazetarit, policia ka përdorur spraj me piper ndaj aktivistes Alisa Braho, e cila po filmonte momentin kur ai po shoqërohej.
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Kujtojmë se së fundmi, Vincent van Gerven Oei, analizoi përmbajtjen e “The Albanian Files”, duke ngritur shqetësime për ndikimin e kryeministrit Edi Rama dhe parave të drogës në sektorin e ndërtimit.
Sipas analizës së tij, Shqipëria është kthyer në një terren ku studio të shumta të huaja gjejnë hapësirë të madhe veprimi dhe liri të plotë për projektet e tyre.