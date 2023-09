Daçiç fsheh kokën si struci: Grupi terrorist në Zveçan s’ka lidhje me ne (por provat thonë të kundërtën).

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiç deklaroi se grupi i armatosur që u përlesh me policinë e Kosovës të dielën në fshatin Banjskë nuk ka të bëjë me Beogradin.

“Të gjithë do të mundohen ta lidhin me Beogradin, por këtu bëhet fjalë për përfaqësues autoktonë të serbëve që jetojnë në Kosovë dhe që kanë të drejtë legjitime të shprehin mendimin e tyre për politikën e Kurtit, të paktën aq sa kishin shqiptarët në Jugosllavi, për të bojkotuar zgjedhjet, institucionet, për të demonstruar”, tha Daçiç në një intervistë për Radiotelevizionin Vojvodina.

Sipas tij, atëherë shqiptarët mund të formonin formacione të armatosura, siç ishte Ushtria Çlirimtare e Kosovës, të cilën ai e cilësoi si terroriste dhe në emër të saj në negociatat në Rambuje mori pjesë Hashim Thaçi.

“Nuk është në interesin tonë që të ketë humbje të jetëve njerëzore, as serbë e as shqiptarë, dhe më së miri do të ishte që i gjithë procesi të kthehej në atë që vendosëm 10 vjet më parë, të përpiqemi të arrijmë normalizimin e jetës së përditshme. përmes dialogut, pa hyrë në çështjet e statusit, por këtu vijmë te problemi kyç që Kurti nuk pranon një qëndrim të tillë ndaj asaj çështjeje”, theksoi kryediplomati serb.