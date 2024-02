VIDEO/ Të shtëna me armë në paradën e Super Bowl në SHBA, raportohet për disa të plagosur

Disa persona janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri pas një parade të fitores në Super Bowl, shkruan BBC.

Autoritetet amerikanë kanë arritur të arrestojnë dy persona të cilët ishin të armatosur, ndërsa bën me dije se aktualisht ndodhen në paraburgim.

Ngjarja ndodhi në perëndim të Union Station, afër vendit ku ishin mbledhur mijëra njerëz për mitingun.

Të pranishmit po festonin për fitoren e Super Bowl nga Kansas City Chiefs.

BREAKING: Kansas City Chiefs parade shooting: Police order crowds away from Union Station after multiple shots ring out while Super Bowl champs celebrate win pic.twitter.com/g0vstfvaXm

— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 14, 2024