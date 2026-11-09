Trump del në mbështetje të kreut të Nvidia-s pas zbulimeve për aferën e dyshuar me biznesmenen kineze

Trump del në mbështetje të kreut të Nvidia-s pas zbulimeve për aferën e dyshuar me biznesmenen kineze

Donald Trump ka dalë në mbrojtje të Jensen Huang, drejtorit ekzekutiv të Nvidia-s, pas zbulimeve mbi një aferë të dyshuar me një biznesmene kineze, e cila dyshohet se i ka përcjellë informacione Pekinit. Presidenti amerikan vlerësoi ndershmërinë dhe kontributin e Huang për Shtetet e Bashkuara, por bëri të qartë se nuk kishte biseduar me të për këto akuza.

Zbulimet kanë tronditur gjigantin amerikan të teknologjisë, aksionet e të cilit humbën sot më shumë se 6% të vlerës. Ndërkohë, Nvidia ka hapur një hetim të brendshëm për të përcaktuar nëse drejtori i saj ekzekutiv ishte vënë në shënjestër nga shërbime të huaja të inteligjencës.

Të lidhura

None found

Në deklaratat e tij publike, Trump e cilësoi Huang si një njeri të ndershëm dhe tha se ai kishte bërë një punë të mrekullueshme për vendin e tij.

Duke folur me gazetarët, presidenti shpjegoi se nuk e kishte diskutuar këtë çështje me kreun e Nvidia-s. Ai shtoi se e njihte si një person të shkëlqyer, por vërejti se nuk mund të dihet kurrë se çfarë ndodh dhe shprehu shpresën që gjithçka të ishte në rregull.

I pyetur nëse Huang mund të jepte një justifikim për ato që janë zbuluar, Trump tha se besonte që ai kishte një shpjegim dhe se duhej dëgjuar.

Gazetarët e pyetën gjithashtu presidentin amerikan nëse Huang do të ishte pjesë e turneut të tij në Azi, të planifikuar për javën e ardhshme. Trump u përgjigj se nuk e dinte, por se patjetër do ta merrte me vete.

New York Times raporton se, rreth një vit më parë, Trump ishte vënë në dijeni të gjetjeve të inteligjencës amerikane, por kishte vendosur të mos merrte asnjë masë.

Përballë pyetjes nëse duhej të kishte vepruar pas informacionit që i ishte paraqitur, presidenti dha një përgjigje negative.


Shtuar 9.11.2026 10:43

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet