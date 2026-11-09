Trump del në mbështetje të kreut të Nvidia-s pas zbulimeve për aferën e dyshuar me biznesmenen kineze

Donald Trump ka dalë në mbrojtje të Jensen Huang, drejtorit ekzekutiv të Nvidia-s, pas zbulimeve mbi një aferë të dyshuar me një biznesmene kineze, e cila dyshohet se i ka përcjellë informacione Pekinit. Presidenti amerikan vlerësoi ndershmërinë dhe kontributin e Huang për Shtetet e Bashkuara, por bëri të qartë se nuk kishte biseduar me të për këto akuza.
Zbulimet kanë tronditur gjigantin amerikan të teknologjisë, aksionet e të cilit humbën sot më shumë se 6% të vlerës. Ndërkohë, Nvidia ka hapur një hetim të brendshëm për të përcaktuar nëse drejtori i saj ekzekutiv ishte vënë në shënjestër nga shërbime të huaja të inteligjencës.
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Në deklaratat e tij publike, Trump e cilësoi Huang si një njeri të ndershëm dhe tha se ai kishte bërë një punë të mrekullueshme për vendin e tij.
Duke folur me gazetarët, presidenti shpjegoi se nuk e kishte diskutuar këtë çështje me kreun e Nvidia-s. Ai shtoi se e njihte si një person të shkëlqyer, por vërejti se nuk mund të dihet kurrë se çfarë ndodh dhe shprehu shpresën që gjithçka të ishte në rregull.
I pyetur nëse Huang mund të jepte një justifikim për ato që janë zbuluar, Trump tha se besonte që ai kishte një shpjegim dhe se duhej dëgjuar.
Gazetarët e pyetën gjithashtu presidentin amerikan nëse Huang do të ishte pjesë e turneut të tij në Azi, të planifikuar për javën e ardhshme. Trump u përgjigj se nuk e dinte, por se patjetër do ta merrte me vete.
New York Times raporton se, rreth një vit më parë, Trump ishte vënë në dijeni të gjetjeve të inteligjencës amerikane, por kishte vendosur të mos merrte asnjë masë.
Përballë pyetjes nëse duhej të kishte vepruar pas informacionit që i ishte paraqitur, presidenti dha një përgjigje negative.