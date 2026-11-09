Avokati kërkon pjesëmarrjen online të Mihailovës në seancën gjyqësore

Iva Mihailova, e cila akuzohet për aksidentin rrugor pranë Koçanit ku humbi jetën një person, thotë se mund të vijojë trajtimin në Izrael nëse mjekët bullgarë nuk arrijnë t’ia lehtësojnë pasojat e lëndimeve.
Avokati i saj i është drejtuar Gjykatës Themelore në Koçani me kërkesë që Mihailova të marrë pjesë online në seancën gjyqësore të planifikuar për sot, më 9 nëntor.
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Në një intervistë për BNT, Mihailova tha se trajtimin në Bullgari e nisi para tre deri në katër javësh dhe se rehabilitimin e ka filluar së fundmi. Ajo theksoi se ende nuk dihet me saktësi sa kohë do të zgjasë rikuperimi.
Sipas saj, dëmtimi i shtyllës kurrizore i ka shkaktuar pasoja të përhershme, të cilat ia vështirësojnë përditshmërinë. Mihailova pretendon gjithashtu se shëndeti iu përkeqësua më tej për shkak të mungesës së rehabilitimit të përshtatshëm gjatë qëndrimit në Maqedoni.