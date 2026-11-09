Avokati kërkon pjesëmarrjen online të Mihailovës në seancën gjyqësore

Avokati kërkon pjesëmarrjen online të Mihailovës në seancën gjyqësore

Iva Mihailova, e cila akuzohet për aksidentin rrugor pranë Koçanit ku humbi jetën një person, thotë se mund të vijojë trajtimin në Izrael nëse mjekët bullgarë nuk arrijnë t’ia lehtësojnë pasojat e lëndimeve.

Avokati i saj i është drejtuar Gjykatës Themelore në Koçani me kërkesë që Mihailova të marrë pjesë online në seancën gjyqësore të planifikuar për sot, më 9 nëntor.

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Në një intervistë për BNT, Mihailova tha se trajtimin në Bullgari e nisi para tre deri në katër javësh dhe se rehabilitimin e ka filluar së fundmi. Ajo theksoi se ende nuk dihet me saktësi sa kohë do të zgjasë rikuperimi.

Sipas saj, dëmtimi i shtyllës kurrizore i ka shkaktuar pasoja të përhershme, të cilat ia vështirësojnë përditshmërinë. Mihailova pretendon gjithashtu se shëndeti iu përkeqësua më tej për shkak të mungesës së rehabilitimit të përshtatshëm gjatë qëndrimit në Maqedoni.


Shtuar 9.11.2026 10:50

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