Punëtori 42-vjeçar humb jetën pasi shembet ballkoni në Napoli

Një punëtor humbi jetën paraditen e kësaj të hëne në Napoli të Italisë, pasi u shemb ballkoni ku po kryente punime.
Aksidenti ndodhi në rrugën Matteo Renato Imbriani, në zonën Materdei. Viktima ndodhej mbi ballkon kur struktura u shemb papritur.
Të lidhura
None found
Sipas mediave italiane, bëhet fjalë për një 42-vjeçar që po merrej me mirëmbajtjen e ballkonit të një pallati. Ai ra nga disa metra lartësi dhe, pavarësisht ndërhyrjes së shërbimeve të emergjencës, nuk arriti të mbijetonte.
Policia dhe zjarrfikësit shkuan në vendngjarje, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e shembjes. Dyshimet e para janë se ngjarja lidhet me një aksident në punë. Hetuesit po kontrollojnë edhe gjendjen e strukturës, si dhe kushtet në të cilat po zhvilloheshin punimet.