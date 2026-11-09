Davontrey Thomas shpallet MVP i javës së tetë

Davontrey Thomas i Golden Eagle Yllit është zgjedhur lojtari më i vlefshëm, ose “MVP”, i javës së tetë në Superligë.
Në fitoren e Yllit kundër Bashkimit, Thomas shënoi 25 pikë, rrëmbeu 10 kërcime dhe dha 5 asistime.
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Kjo paraqitje i siguroi vend edhe në “Top 5” të javës. Mes pesë lojtarëve më të mirë është përzgjedhur edhe bashkëlojtari i tij, Connor Withers, i cili kontribuoi në triumfin e Yllit me 22 pikë, 7 kërcime dhe 4 asistime.
Pesëshen më të mirë të javës e plotësojnë Bryson Dawkins i Sigal Prishtinës, Amin Hot i Borës dhe Kenneth Hasbrouck i Trepçës.
Në fitoren e Prishtinës ndaj Pejës, Dawkins regjistroi 21 pikë, 11 kërcime dhe 4 asistime. Hot e udhëhoqi Borën drejt triumfit kundër Vëllaznimit me 11 pikë, 6 kërcime dhe 9 asistime, ndërsa Hasbrouck ishte lojtari më i mirë i Trepçës në fitoren ndaj Rahovecit 029, me 19 pikë dhe 1 asistim.