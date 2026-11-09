Në Francë, bandat e drogës joshin të miturit me para dhe i përfshijnë në krime të dhunshme

Në Marsejë, një hetim i BBC-së ka dokumentuar se bandat e trafikut të drogës në Francë përfshijnë fëmijë dhe adoleshentë në shitjen e narkotikëve, por edhe në rrëmbime, tortura e vrasje.
Për t’i tërhequr, grupet kriminale u premtojnë përmes rrjeteve sociale para të shpejta, makina luksoze dhe një jetë të pasur. Për shumë prej të rinjve, megjithatë, përfshirja në këto rrjete kthehet në dhunë, shfrytëzim dhe krim.
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Hetimi përqendrohet te DZ Mafia, banda famëkeqe që kontrollon një pjesë të konsiderueshme të tregut të drogës në Marsejë. Sipas BBC-së, ajo rekruton edhe jashtë qytetit, në zona të ndryshme të Francës, dhe të rinjtë që i bashkohen përfshihen si në shitjen e drogës, ashtu edhe në krime të dhunshme.
Dy adoleshentë 15-vjeçarë, të cilët iu drejtuan bandës për punë ndonëse e dinin se ishte e paligjshme, u mbajtën peng dhe u torturuan. Drejtuesit e grupit i akuzuan për mungesë parash në llogaritë e shitjeve dhe i dhunuan fizikisht; njëri prej tyre u përdhunua. Të dy mundën të kërkonin ndihmë duke i dhënë një klienteje një shënim. Për torturimin dhe keqtrajtimin e tyre janë dënuar gjashtë persona.
Hetimi rrëfen edhe rastin e Hugo-s, i cili u largua nga familja e tij në veri të Francës për të punuar në Marsejë. Ai u kishte thënë prindërve se do të punonte në një restorant. Vetëm tri javë më pas, një mjek telefonoi nënën e tij për t’i thënë se djali ishte qëlluar në kokë. Policia dyshon se Hugo ishte përfshirë në veprimtarinë e një bande kriminale.
Të dhënat e cituara në hetim tregojnë se, gjatë vitit 2025, më shumë se 10 mijë fëmijë u përfshinë në ndonjë formë të trafikut të drogës në Francë. Tregtia e paligjshme e narkotikëve në vend sjell rreth 7 miliardë euro në vit dhe përfshin afërsisht 200 mijë persona.
Rrjetet sociale janë ndër mjetet kryesore të rekrutimit: aty shpallen vende pune për korrierë, transportues droge dhe ekzekutorë. Ofertat shpesh shoqërohen me imazhe që synojnë të tërheqin të rinjtë, duke u premtuar fitime të mëdha.
Autoritetet franceze thonë se, që nga viti 2024, janë arrestuar rreth 1 mijë persona të lidhur me DZ Mafia dhe 600 prej tyre janë dërguar në burg. Pavarësisht kësaj, shtrirja e rrjeteve kriminale dhe përdorimi i platformave dixhitale po e vështirësojnë gjithnjë e më shumë luftën kundër tyre.
BBC-ja vë në dukje se fëmijët e përfshirë në këto grupe e kanë shumë të vështirë të shkëputen. Ata mbeten të varur nga drejtuesit, të cilët i shfrytëzojnë dhe i trajtojnë si të zëvendësueshëm, ndërsa vazhdojnë ta drejtojnë veprimtarinë kriminale edhe nga burgu ose jashtë vendit.