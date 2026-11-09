LDK kërkon rikthimin e fotografisë së Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë në Presidencë

LDK kërkon rikthimin e fotografisë së Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë në Presidencë

Lidhja Demokratike e Kosovës e ka kundërshtuar vendimin e Presidentes Shiroka-Pula për të larguar nga vendet e nderit në Presidencë fotografinë e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe Deklaratën e Pavarësisë. Fotografia ishte vendosur nga Presidentja Osmani, ndërsa Deklarata nga Presidenti Sejdiu.

Në reagimin e saj, LDK-ja e cilëson vendimin të papranueshëm. Partia thekson se fotografia e Rugovës, të cilin e quan Atin Themelues të Republikës së Kosovës, dhe Deklarata e Pavarësisë mbartin rëndësi historike e shtetërore. Sipas saj, është e gabuar që ato të trajtohen si zbukurime që mund të zëvendësohen me vepra arti.

Të lidhura

None found

LDK-ja shprehet se Ibrahim Rugova përfaqëson udhëheqjen historike të përpjekjeve të Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci, kurse Deklarata e Pavarësisë mishëron vullnetin e popullit për një shtet të pavarur e sovran. Mbajtja e tyre në vende nderi në Presidencë, sipas partisë, tregon respekt për historinë dhe identitetin shtetëror të Kosovës.

Partia vlerëson se largimi i dy simboleve e cenon këtë respekt. Ajo thekson se Presidenca duhet të nderojë themeluesit e shtetit dhe aktet mbi të cilat është ndërtuar Republika e Kosovës, si edhe të ruajë vazhdimësinë dhe trashëgiminë shtetërore. Kjo përgjegjësi, sipas LDK-së, shkon përtej mandatit të çdo presidenti dhe duhet të shihet edhe në mënyrën si paraqitet shteti në hapësirat zyrtare, përpara qytetarëve dhe përfaqësuesve të huaj.

Për këtë arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon që vendimi të rishikohet dhe fotografia e Ibrahim Rugovës bashkë me Deklaratën e Pavarësisë të kthehen në vendet e tyre të mëparshme të nderit në Presidencë. Sipas partisë, rikthimi i tyre do të dëshmonte respektin e institucionit të Presidentit për themelet e Republikës që përfaqëson.


Shtuar 9.11.2026 14:53

Tags: , ,
Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris

Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris
Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje

Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje
Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori

Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori
Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia
Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve

Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve
Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin
Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”

Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”
Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet