LDK kërkon rikthimin e fotografisë së Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë në Presidencë

Lidhja Demokratike e Kosovës e ka kundërshtuar vendimin e Presidentes Shiroka-Pula për të larguar nga vendet e nderit në Presidencë fotografinë e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe Deklaratën e Pavarësisë. Fotografia ishte vendosur nga Presidentja Osmani, ndërsa Deklarata nga Presidenti Sejdiu.
Në reagimin e saj, LDK-ja e cilëson vendimin të papranueshëm. Partia thekson se fotografia e Rugovës, të cilin e quan Atin Themelues të Republikës së Kosovës, dhe Deklarata e Pavarësisë mbartin rëndësi historike e shtetërore. Sipas saj, është e gabuar që ato të trajtohen si zbukurime që mund të zëvendësohen me vepra arti.
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LDK-ja shprehet se Ibrahim Rugova përfaqëson udhëheqjen historike të përpjekjeve të Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci, kurse Deklarata e Pavarësisë mishëron vullnetin e popullit për një shtet të pavarur e sovran. Mbajtja e tyre në vende nderi në Presidencë, sipas partisë, tregon respekt për historinë dhe identitetin shtetëror të Kosovës.
Partia vlerëson se largimi i dy simboleve e cenon këtë respekt. Ajo thekson se Presidenca duhet të nderojë themeluesit e shtetit dhe aktet mbi të cilat është ndërtuar Republika e Kosovës, si edhe të ruajë vazhdimësinë dhe trashëgiminë shtetërore. Kjo përgjegjësi, sipas LDK-së, shkon përtej mandatit të çdo presidenti dhe duhet të shihet edhe në mënyrën si paraqitet shteti në hapësirat zyrtare, përpara qytetarëve dhe përfaqësuesve të huaj.
Për këtë arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon që vendimi të rishikohet dhe fotografia e Ibrahim Rugovës bashkë me Deklaratën e Pavarësisë të kthehen në vendet e tyre të mëparshme të nderit në Presidencë. Sipas partisë, rikthimi i tyre do të dëshmonte respektin e institucionit të Presidentit për themelet e Republikës që përfaqëson.