Masakër nga sulmet ajrore në Jemen/ Shënohen 33 viktima, mes tyre gra dhe fëmijë

33 persona, përfshirë gra dhe fëmijë kanë humbur jetën nga sulmet ajrore të Arabisë Saudite në Jemen. Mediat shkruajnë se sulmi ndodhi të shtunën në qytetin al-Shariyah, në lindje të kryeqytetit Sana’a. Pamjet e transmetuara nga mediat lokale tregojnë ekipet e shpëtimit duke nxjerrë trupa nga rrënojat e ndërtesave të goditura, ndërsa të plagosurit janë transportuar me barela drejt spitaleve.
Deri më tani, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, nuk ka bërë një koment zyrtar për sulmin. Sulmi i fundit vjen në një kohë kur konflikti në Jemen është përshkallëzuar sërish, pas disa vitesh qetësie relative. Luftimet janë intensifikuar në kuadër të tensioneve më të gjera rajonale të lidhura me luftën mes Iranit dhe kundërshtarëve të tij.
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Sipas raportimeve, tensionet u rritën pasi Arabia Saudite goditi aeroportin e Sana’as për të penguar uljen e një avioni iranian. Më pas, rebelët Houthi ndërmorën sulme ndaj aeroportit Abha në Arabinë Saudite dhe anijeve saudite që lundrojnë në Detin e Kuq.
Ndërkohë, edhe provinca Taiz është kthyer në një nga zonat kryesore të luftimeve. Një sulm ndaj një tregu në këtë provincë, të premten, raportohet se shkaktoi 30 viktima. Houthi-t akuzuan Arabinë Saudite për sulmin, ndërsa forcat qeveritare pretenduan se raketa ishte lëshuar nga rebelët.
OKB: Mbi 1,600 të vrarë që nga rifillimi i luftimeve
Organizata e Kombeve të Bashkuara bën me dije se më shumë se 1,600 persona kanë humbur jetën dhe mbi 300 mijë të tjerë janë zhvendosur që prej rifillimit të luftimeve në Jemen. Ndërkohë, disa orë përpara sulmit në al-Shariyah, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se kishte interceptuar një raketë që po drejtohej drejt Riadit.
Ministria saudite e Energjisë deklaroi më vonë se ndërtesa e kompanisë shtetërore të naftës Aramco ishte goditur nga mbetjet e një sulmi të interceptuar, duke pësuar dëme të lehta.
Nga ana tjetër, një prej drejtuesve të Houthi-ve, Mahdi al-Mashat, ka paralajmëruar hakmarrje për sulmet e fundit në Jemen. Zhvillimet e fundit rrezikojnë të thellojnë më tej konfliktin në vend dhe të shtojnë paqëndrueshmërinë në rajonin e Lindjes së Mesme.