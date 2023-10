Izraeli: Gati për luftë në veri dhe jug, frikë nga “Fronti Lindor” me xhihadistët në Siri! Përfshirja e Iranit

Izraeli është gati të luftojë në veri dhe në jug, me Hamasin dhe Hezbollahun, pa përjashtuar gjithashtu hapjen e një “fronti lindor” me xhihadistët në Siri, madje edhe përfshirjen e Iranit.

Edhe pse tani për tani ushtria izraelite ka vënë peshën e saj në sigurimin e kufijve të vendit, gjithçka tregon se diçka më e madhe është në lëvizje.

Lëvizshmëria është intensive, si në fushat e betejës ashtu edhe në tabelën diplomatike të shahut.

Qeveria e unitetit kombëtar në Izrael

Formimi i një qeverie të unitetit kombëtar u njoftua të mërkurën nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu së bashku me presidentin e Partisë së Unitetit Kombëtar, Benny Gantz.

Në fjalën e tij, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi se Izraeli “po shkon në ofensivë”, duke theksuar se çdo anëtar i Hamasit tashmë duhet ta konsiderojë veten të vdekur.

“Hamasi është Shteti Islamik dhe ne do ta shtypim atë, do ta eliminojmë, ” tha kryeministri i Izraelit, me kreun e partisë “Uniteti Kombëtar” Benny Gantz në krah të tij.

#BREAKING: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the nation on the formation of the Emergency Unity Government to fight war against Hamas which he says is ISIS. “We will crush them and get rid of them”. Bibi says men and women were burnt alive by Hamas. pic.twitter.com/ZjdBN1ofX7 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 11, 2023

Nga ana e tij, Benny Gantz tha se pjesëmarrja e tij në një qeveri të unitetit kombëtar dërgon një mesazh për armiqtë e Izraelit.

“Në këtë kohë, ne të gjithë jemi ushtarë të Izraelit,” shpjegoi ai.

“Ka kohë paqeje dhe kohë lufte. Tani është koha për luftë! ”, theksoi ai.

Sipas gazetës izraelite Times of Israel, do të formohet një këshill i vogël lufte për të drejtuar luftën me Hamasin, siç kishte kërkuar Gantz.

Në këtë këshill do të marrin pjesë vetëm Netanyahu, ministri i Mbrojtjes Yoav Gallad dhe Benny Gantz.

Përgatitjet për luftë në dy fronte

Izraeli po përgatitet për një luftë me dy fronte, dhe është i shqetësuar për mundësinë që një grup libanez të përpiqet të përfitojë nga situata aktuale në vend.

Tashmë Hezbollahu ka pranuar se po sulmon Izraelin dhe dje qytetarëve në veri të vendit u është thënë të mbulohen për shkak të hyrjes së avionëve të huaj, alarm që rezultoi i rremë.

Mark Regev, një këshilltar i lartë i kryeministrit izraelit, i tha Sky News se ai ishte “i shqetësuar për disa kohë” se Hezbollahu do të “përshkallëzonte situatën”.

“Ne nuk duam të shohim një përshkallëzim në veri, por nëse detyrohemi të bëjmë një luftë me dy fronte, nuk do të habitemi. Jemi të përgatitur, jemi gati dhe do të triumfojmë”, tha ai.

Në jug, Hamasi vazhdon sulmet me raketa, duke mbajtur të zënë sistemin izraelit të mbrojtjes ajrore “Iron Dome”.

Tο Iron Dome να αναχαιτίζει ρουκέτες της Χαμάς ! pic.twitter.com/5l6nDaVcds — kakajason (@kakajason50) October 11, 2023

Alarmi i rremë i “sulmit ajror” të Hezbollahut nga Libani

Alarmi që ra pasditen e së mërkurës në veri të Izraelit dhe i vuri banorët e qytetit të Haifës në gatishmëri, në lidhje me një sulm të mundshëm ajror të Hezbollahut nga territori libanez ishte i rremë.

“Pas raportimeve nga kufiri libanez në hapësirën ajrore izraelite, frika e infiltrimit tani është përjashtuar”, thanë Forcat Ajrore në Twitter.

Ushtria izraelite gjithashtu tërhoqi thirrjen e saj për evakuimin e izraelitëve, duke thënë se paralajmërimi ishte shkaktuar nga gabimi njerëzor.

Raketa me rreze të gjatë godet Haifa-n

Një raketë me rreze të gjatë e lëshuar nga Rripi i Gazës shkaktoi një alarm për sulm ajror në Haifa, e vendosur në veri të Izraelit, konfirmuan Forcat e Mbrojtjes të Izraelit. Raketa thuhet se përfundimisht ra në një fushë të zbrazët në jug të Haifës.

Sulm me raketë i Hamasit në aeroportin Ben Gurion

Raketat u hodhën në aeroportin Ben Gurion në Tel Aviv nga Brigadat Al-Qassam , një degë e Hamasit, menjëherë pasi një fluturim i British Airways u devijua gjatë zbritjes.

Brigadat Al Qassam thanë se kishin “bombarduar” zonën në përgjigje të civilëve të shënjestruar nga Izraeli.

Vazhdojnë sulmet izraelite në Rripin e Gazës

Forcat Ajrore të Izraelit publikuan dje një video të re, duke theksuar se bastisjet e Izraelit po vazhdojnë. Ajo po përpiqet të dobësojë mbrojtjen e Hamasit, duke përgatitur terrenin për ndërhyrje tokësore, pasi ka grumbulluar trupa në zonë.

Kordoni po shtrëngohet – Izraeli ndërpret ujin, energjinë elektrike dhe karburantin në Gaza

Izraeli po bllokon furnizimin me ujë, energji elektrike dhe karburant në Gaza, ka konfirmuar ministri i Energjisë i vendit, Israel Katz, duke paralajmëruar se Izraeli “do të vazhdojë të forcojë rrethimin deri sa kërcënimi i Hamasit hiqet”.

Në një postim në X, Katz shkroi: “Për vite me radhë e kemi furnizuar Gazën me energji elektrike, ujë dhe karburant. Në vend që të na falënderonin, ata dërguan mijëra kafshë njerëzore për të therur, vrarë, përdhunuar dhe rrëmbyer foshnjat, gratë dhe të moshuarit. Kjo është arsyeja pse ne vendosëm të ndalojmë rrjedhën e ujit, energjisë elektrike dhe karburantit dhe tani termocentrali i tyre lokal është shembur dhe nuk ka energji elektrike në Gaza”.

Më shumë se 260,000 të zhvendosur në Gaza, thotë OKB

Më shumë se 260,000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në Rripin e Gazës, ndërsa bombardimet e rënda izraelite, tokësore dhe detare vazhdojnë të godasin enklavën palestineze, thanë Kombet e Bashkuara.

Luftimet e ashpra kanë lënë mijëra të vdekur nga të dyja palët që kur Hamasi nisi një sulm të befasishëm të shtunën, duke shkaktuar fushatën hakmarrëse të bombardimeve të Izraelit.

“Mbi 263,934 njerëz në Gaza besohet se janë larguar nga shtëpitë e tyre,” tha agjencia humanitare e OKB-së OCHA në një konferencë të martën, duke paralajmëruar se “ky numër pritet të rritet më tej”.

Komandot e Delta Force të SHBA dhe SEAL në gatishmëri për të liruar pengjet e Hamasit

SHBA-ja ka dërguar ekspertë të shpëtimit të pengjeve për të këshilluar Forcat e Armatosura izraelite (IDF) për lirimin e 150 pengjeve, ndoshta duke përfshirë disa amerikanë, të cilët u rrëmbyen nga Hamasi gjatë sulmit të përgjakshëm në Izraeli.

Akti i vullnetit të mirë

Al Jazeera raportoi se Hamasi liroi një grua izraelite dhe fëmijët e saj. Sipas rrjetit televiziv arab, gruaja u lirua nga persona të armatosur të Hamasit pranë gardhit që formon kufirin midis Izraelit dhe Gazës.

Në fushën diplomatike – Ndërhyrja e Biden

Presidenti amerikan theksoi se vendosja e luftanijeve dhe avionëve amerikanë në brigjet e Izraelit i dërgon një mesazh të qartë Teheranit. Duke iu drejtuar udhëheqësve të komunitetit hebre amerikan, presidenti Joe Biden zbuloi se në një bisedë telefonike që kishte me Benjamin Netanyahu, i kërkoi kryeministrit izraelit të respektojë ligjin e luftës në sulmet që po ndërmerr kundër organizatës islamike palestineze Hamas.

Në të njëjtën kohë, Joe Biden theksoi se vendosja e luftanijeve dhe avionëve amerikanë në brigjet e Izraelit i dërgon një mesazh të qartë Teheranit.

“Iranianëve ua kemi bërë të qartë: Kujdes!”, tha ndër të tjera presidenti i Shteteve të Bashkuara.

Këshilli i Sigurimit i OKB-së mblidhet të premten

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet të premten pasdite, sipas burimeve diplomatike, për të diskutuar luftën që Izraeli i ka shpallur grupit islamik palestinez Hamas, i cili kontrollon Rripin e Gazës.

Nuk është ende e qartë nëse takimi do të mbahet me dyer të mbyllura, siç ndodhi të dielën, një ditë pasi Hamasi filloi një sulm të paprecedentë në tokën izraelite që vrau rreth 1200 njerëz dhe mori dhjetëra pengje, të cilët i ka marrë në Gaza./Albeu.com