Amy Acton pritet të bëhet guvernatorja e parë e Ohajos, mposht republikanin e mbështetur nga Trump

Sipas parashikimeve të mediave amerikane, demokratja Amy Acton ka fituar garën për guvernatore në Ohio. Ajo pritet të jetë gruaja e parë që drejton shtetin dhe demokratja e parë në dy dekada që siguron këtë post.
Acton mposhti republikanin Vivek Ramaswamy, kandidat i mbështetur nga presidenti amerikan Donald Trump. Rezultati ka peshë politike, pasi Ohio ka votuar për Trump në tri zgjedhjet e fundit presidenciale. Në vitin 2024, ai fitoi atje me 11 pikë më shumë se Kamala Harris.
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Gara u përfshi nga polemika pasi Ramaswamy shpërndau një video me Donna Arthur, nënën e Acton, e cila e quante të bijën “gënjeshtare”.
Acton kishte thënë më parë se e ëma kishte shpërfillur abuzimin seksual që ajo kishte përjetuar në fëmijëri nga njerku. Ai u arrestua më vonë dhe u akuzua për përdhunimin e saj.
Në një reagim në rrjetet sociale, kandidatja demokrate deklaroi se ajo dhe vëllai i saj kishin kaluar abuzim, uri dhe braktisje.
Videoja e publikuar nga Ramaswamy solli reagime të shumta në politikën amerikane. Senatori republikan në largim i Ohajos, Mike DeWine, i bëri thirrje atij të largohej nga gara.
Trump, përkundrazi, i kërkoi Ramaswamy-t të vazhdonte kandidimin. Sipas presidentit amerikan, publiku duhej të dëgjonte edhe rrëfimin e nënës së Acton; ai u shpreh gjithashtu se në fushatë zgjedhore “çdo gjë lejohet”.