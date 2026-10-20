Një haker që përdor gjuhën kineze aktivizoi agjentë të inteligjencës artificiale për të realizuar në mënyrë autonome sulme kibernetike ndaj më shumë se 1,200 faqeve interneti, përfshirë ato të kompanive të mëdha amerikane dhe ndërkombëtare.
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Detajet janë bërë publike në një raport të studiuesit të sigurisë kibernetike Snorre Fagerland. Sipas tij, hakeri ua la agjentëve të AI-së pothuajse të gjithë procesin, ndërsa këta të fundit kaluan orë të tëra duke kërkuar dobësi dhe duke provuar depërtimin në sistemet e kompanive të ndryshme.
Ndër objektivat e fushatës ishin Deere, prodhues i pajisjeve bujqësore, SharkNinja, kompani e pajisjeve elektroshtëpiake, si dhe prodhuesi i motorëve Cummins.
Fagerland, studiues kryesor i kërcënimeve në kompaninë e sigurisë kibernetike NorForge, e cilësoi rastin si një dëshmi konkrete se AI mund të përdoret për të zhvilluar sulme komplekse kibernetike nga fillimi deri në fund, me ndërhyrje njerëzore minimale ose aspak ndërhyrje. “Është një botë e re tani”, tha ai.
Një fushatë e gjerë me udhëzime minimale
Fushata nisi më 25 shtator dhe përqendroi sulmet te faqet e tregtisë elektronike në SHBA, Kanada, Australi dhe Japoni.
Hakeri u dërgonte agjentëve të AI-së udhëzime në gjuhën kineze, të cilat përmbanin më pak se 100 karaktere. Pavarësisht kësaj, agjentët kryenin vetë kërkime të gjata për dobësi dhe ndryshonin mënyrën e veprimit në varësi të zhvillimeve gjatë sulmit.
Deri në fund të javës së kaluar, ata kishin tentuar të depërtonin në më shumë se 1,200 faqe interneti. Për sulmet që rezultuan të suksesshme, kërkoheshin mesatarisht rreth 23 orë kërkim dhe testim të pandërprerë të sistemeve.
Fagerland llogarit se operacioni ka shpenzuar rreth 5,000 dollarë në tokenë të inteligjencës artificiale, që përkthehen në afërsisht 50 dollarë për çdo depërtim të suksesshëm.
Sipas vlerësimit të tij, hakeri ka kombinuar teknologjitë e DeepSeek dhe Claude Code.
Agjentët zbuluan dobësi të fshehura
Një prej rasteve më të veçanta të hetimit lidhej me një kompani të madhe, në aplikacionin publik të së cilës agjentët nuk gjetën menjëherë asnjë dobësi.
Në vend që ta ndërprisnin kërkimin, ata shqyrtuan të dhëna dhe regjistrime dixhitale për të zbuluar pjesë të infrastrukturës së lidhur me sistemin. Kjo i çoi te një panel kontrolli i ekspozuar në internet, ku identifikuan një problem në mënyrën e përpunimit të të dhënave.
Pas disa orësh testimesh, agjentët deklaruan se kishin shfrytëzuar dobësinë dhe e kishin detyruar serverin të ekzekutonte komanda të dëmshme.
“Nuk është e thjeshtë të gjesh zgjidhje të tilla. Nuk është punë e hakerëve amatorë”, deklaroi Fagerland.
Kompanitë japin detaje për incidentet
Reuters nuk mundi të përcaktonte nëse këto sulme kishin sjellë vjedhje të paautorizuar të të dhënave.
Deere bëri të ditur se pas incidentit kishte marrë “masat e nevojshme korrigjuese” dhe se nuk kishte prova që informacionet sensitive të ishin aksesuar.
SharkNinja deklaroi se ishte prekur një faqe e veçuar, ku gjendeshin vetëm të dhëna për mbështetjen e produkteve, ndërsa kërcënimi ishte neutralizuar.
Cummins njoftoi se po shqyrtonte raportin për një sulm të mundshëm kibernetik ndaj një faqeje të administruar nga një prej ofruesve të saj të shërbimeve.
Shqetësimi për hakerët autonomë po shtohet
Përdorimi i agjentëve autonomë të AI-së për të zbuluar dobësi, për të ndërmarrë sulme dhe për të vjedhur të dhëna po shihet si një kërcënim në rritje nga komuniteti i sigurisë kibernetike.
Gjatë muajve të fundit janë dokumentuar raste të kriminelëve kibernetikë që kanë shfrytëzuar mjete të inteligjencës artificiale për të depërtuar në organizata dhe për të marrë të dhëna sensitive.
Fagerland tha se më herët besonte se hakerët që përdornin agjentë të AI-së do të kishin nevojë për të paktën një lloj mbikëqyrjeje njerëzore. Ky zbulim, sipas tij, tregon se teknologjia ka kaluar tashmë një tjetër prag.
“Zhvillimi në këtë fushë është i jashtëzakonshëm”, tha studiuesi i sigurisë kibernetike.