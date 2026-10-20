Protestuesit kërkojnë largimin e Ramës/ BBC: Policia gaz lotsjellës dhe ujë me presion drejt studentëve! Shqetësime për veprimet e uniformave blu

Protestat në Tiranë vijojnë me përplasje mes demonstruesve dhe policisë së rendit, shkruan BBC. Nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët janë ndër pjesëmarrësit kryesorë, ndërsa kërkesat për kushte më të mira në arsim, luftë kundër korrupsionit dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama janë në qendër të protestave.
Gjatë protestave janë sulmuar një komisariat policie dhe disa godina qeveritare në Tiranë. Demonstruesit kundërshtojnë kushtet në universitete, kostot e arsimimit dhe atë që e konsiderojnë korrupsion të qeverisë, ndërsa kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama.
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Rama: Shteti nuk mund të negociojë nën dhunë
BBC i referohet deklaratave të Kryeministrit Edi Rama, duke thënë se ai ka mbajtur një qëndrim të prerë ndaj protestave të dhunshme. Gjatë një takimi me drejtues të policisë, ai ka shfaqur një gur që ishte hedhur drejt efektivëve gjatë protestës së së dielës.
“Kur shteti negocion me këtë, shteti ka rënë”, citohet të ketë deklaruar Rama, duke kundërshtuar idenë e negociatave nën presionin e dhunës.
Kryeministri ka pretenduar gjithashtu se protestat po nxiten nga forca të jashtme dhe i ka cilësuar demonstruesit si të rinj të radikalizuar nga aktorë në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Këto janë deklarata të tij, ndërsa pretendimet për përfshirje të jashtme kërkojnë prova të pavarura.
Përplasje në qendër të Tiranës
BBC raporton edhe mbi situatë e përshkallëzuar një ditë më parë në Parkun Rinia.
Disa protestues kanë shkëputur gurë nga kalldrëmet, ndërsa më pas një autokolonë policore, e shoqëruar nga një automjet i blinduar me ujëhedhës, ka avancuar drejt turmës.
Policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe ujë me presion për të shpërndarë demonstruesit, shumë prej të cilëve janë larguar me vrap nëpër park. Disa protestues janë strehuar në një kafene, ku edhe punonjësit janë prekur nga gazi.
Në zonë kanë qëndruar edhe vullnetarë me jelekë reflektues, të cilët kanë ndihmuar personat që kishin vështirësi nga ekspozimi ndaj gazit. Gazetarja e BBC-së përshkruan gjithashtu një rast kur një efektiv policie ka përdorur sprej irritues në fytyrën e një të riu nga një distancë shumë e afërt.
Avokatët ngrenë shqetësime për veprimet e policisë
Avokati i të drejtave të njeriut, Gentian Sejrani, ofron mbështetje ligjore për më shumë se 100 persona të arrestuar, ka kritikuar mënyrën se si po zhvillohen operacionet policore.
Ai ka deklaruar se veprimet e policisë janë shpesh kaotike dhe se, sipas përvojës së tij në gjykatë, në shumë raste mungojnë provat e paraqitura nga autoritetet. Sejrani ka përmendur edhe raste arrestimesh që nuk kanë pasur lidhje të drejtpërdrejtë me protestat.
Nga ana tjetër, përplasjet dhe sulmet ndaj efektivëve kanë shtuar tensionet mes policisë dhe demonstruesve, duke krijuar një situatë ku dhuna po ushqen reagime të mëtejshme nga të dyja palët.