88 vite nga “Nata e Xhamit të Thyer”, sulmet naziste kundër hebrenjve

Më 9 Nëntor shënohet Dita Botërore kundër Fashizmit dhe Antisemitizmit. Kjo datë nderon kujtimin e viktimave të regjimit nazist dhe tërheq vëmendjen ndaj rreziqeve të racizmit, antisemitizmit, ksenofobisë dhe ideologjive ekstremiste.
Përkujtimi lidhet me “Kristallnacht”, të njohur si Nata e Xhamit të Thyer. Më 9 dhe 10 nëntor 1938, regjimi nazist ndërmori sulme të dhunshme ndaj hebrenjve në Gjermani dhe Austri, në një prej episodeve më të errëta të historisë evropiane.
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Gjatë asaj nate dhe ditëve në vijim, dhjetëra hebrenj humbën jetën dhe mijëra të tjerë u dhunuan. Rreth 30 mijë burra hebrenj u arrestuan dhe u çuan në kampe përqendrimi.
Sulmet lanë pas sinagoga, dyqane dhe banesa të komunitetit hebre të djegura, të plaçkitura e të shkatërruara. Xhamat e vitrinave të thyera mbuluan rrugët, duke i dhënë ngjarjes emrin me të cilin njihet sot.
Kristallnacht shënoi një kthesë në përndjekjen naziste të hebrenjve: diskriminimi dhe dhuna ndaj tyre morën përmasa të organizuara nga shteti.
Ajo që ndodhi në nëntor 1938 i parapriu shfarosjes sistematike të Holokaustit, gjatë së cilës u vranë rreth 6 milionë hebrenj.
Kujtimi i kësaj ngjarjeje shërben jo vetëm për të ruajtur historinë, por edhe për të penguar përsëritjen e tragjedive të ngjashme.
Për këtë qëllim, organizata ndërkombëtare, aktivistë dhe institucione arsimore organizojnë veprimtari ndërgjegjësuese që promovojnë tolerancën, bashkëjetesën dhe respektin për të drejtat e njeriut.
Rrjeti evropian UNITED for Intercultural Action koordinon një fushatë për të angazhuar qytetarët, shkollat dhe organizatat në kundërshtimin e ekstremizmit të djathtë dhe gjuhës së urrejtjes.
Mesazhi i kësaj dite mbetet i rëndësishëm edhe sot: shpërfillja e diskriminimit dhe urrejtjes mund të hapë rrugën për përsëritjen e historisë. Kujtesa, edukimi dhe kundërshtimi i çdo forme intolerance janë thelbësore për mbrojtjen e demokracisë dhe të drejtave të njeriut.