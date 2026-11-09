88 vite nga “Nata e Xhamit të Thyer”, sulmet naziste kundër hebrenjve

88 vite nga “Nata e Xhamit të Thyer”, sulmet naziste kundër hebrenjve

Më 9 Nëntor shënohet Dita Botërore kundër Fashizmit dhe Antisemitizmit. Kjo datë nderon kujtimin e viktimave të regjimit nazist dhe tërheq vëmendjen ndaj rreziqeve të racizmit, antisemitizmit, ksenofobisë dhe ideologjive ekstremiste.

Përkujtimi lidhet me “Kristallnacht”, të njohur si Nata e Xhamit të Thyer. Më 9 dhe 10 nëntor 1938, regjimi nazist ndërmori sulme të dhunshme ndaj hebrenjve në Gjermani dhe Austri, në një prej episodeve më të errëta të historisë evropiane.

Të lidhura

None found

Gjatë asaj nate dhe ditëve në vijim, dhjetëra hebrenj humbën jetën dhe mijëra të tjerë u dhunuan. Rreth 30 mijë burra hebrenj u arrestuan dhe u çuan në kampe përqendrimi.

Sulmet lanë pas sinagoga, dyqane dhe banesa të komunitetit hebre të djegura, të plaçkitura e të shkatërruara. Xhamat e vitrinave të thyera mbuluan rrugët, duke i dhënë ngjarjes emrin me të cilin njihet sot.

Kristallnacht shënoi një kthesë në përndjekjen naziste të hebrenjve: diskriminimi dhe dhuna ndaj tyre morën përmasa të organizuara nga shteti.

Ajo që ndodhi në nëntor 1938 i parapriu shfarosjes sistematike të Holokaustit, gjatë së cilës u vranë rreth 6 milionë hebrenj.

Kujtimi i kësaj ngjarjeje shërben jo vetëm për të ruajtur historinë, por edhe për të penguar përsëritjen e tragjedive të ngjashme.

Për këtë qëllim, organizata ndërkombëtare, aktivistë dhe institucione arsimore organizojnë veprimtari ndërgjegjësuese që promovojnë tolerancën, bashkëjetesën dhe respektin për të drejtat e njeriut.

Rrjeti evropian UNITED for Intercultural Action koordinon një fushatë për të angazhuar qytetarët, shkollat dhe organizatat në kundërshtimin e ekstremizmit të djathtë dhe gjuhës së urrejtjes.

Mesazhi i kësaj dite mbetet i rëndësishëm edhe sot: shpërfillja e diskriminimit dhe urrejtjes mund të hapë rrugën për përsëritjen e historisë. Kujtesa, edukimi dhe kundërshtimi i çdo forme intolerance janë thelbësore për mbrojtjen e demokracisë dhe të drejtave të njeriut.


Shtuar 9.11.2026 09:48

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet