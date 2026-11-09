LSDM: Për “Alta Bankën” kemi paralajmëruar që në dhjetor; në panik është qeveria

LSDM-ja opozitare thotë se prej muajsh ka ngritur shqetësime për “Alta Bankën”, lidhjet e saj të dyshuara politike e biznesore dhe transferimet e mundshme financiare. Sipas partisë, institucionet nuk po japin përgjigjen e duhur. Ajo thotë se i ka kërkuar guvernatorit të Bankës Popullore, Trajko Slaveski, dhe autoriteteve kompetente sqarime për trajtimin e bankës dhe sigurinë e fondeve të qytetarëve.
Në deklaratën me titull “Nuk po përhapim panik, kemi paralajmëruar që nga dhjetori, i vetmi panik është me OBRM-PDUKM dhe Mickoskin”, LSDM-ja pohon se që në dhjetor të vitit të kaluar kishte bërë publike informacione për financimin e dyshuar të mediave përmes bankës. Partia përmend edhe lidhje mes presidentit serb Aleksandar Vuçiq dhe kryeministrit Hristijan Mickoski, si dhe persona të lidhur me strukturat serbe të sigurisë.
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Sipas LSDM-së, ajo kishte publikuar më herët informacione edhe për pesë ton drogë, ardhjen e mediave nga Serbia dhe lidhjen e këtyre zhvillimeve me interesa politike e biznesore në rajon. Këto mbeten pretendime të partisë; vërtetësia e tyre duhet të përcaktohet përmes provave dhe veprimeve të institucioneve kompetente.
Partia kritikoi edhe guvernatorin Trajko Sllaveski. Sipas saj, ai u ishte përgjigjur më parë njoftimeve për “Alta Bankën” me kërcënime dhe këshilla për të mos ngritur padi kundër bankës. LSDM-ja kërkon të dijë pse nuk është revokuar licenca e bankës, nëse ekzistojnë dyshime serioze për veprimtarinë e saj, dhe çfarë masash po ndërmarrin Banka Popullore, policia dhe prokuroria.
LSDM-ja ngre shqetësime edhe për përdorimin e fondeve nga qytetarët. Ajo pretendon se kufizimet e pagesave ua vështirësojnë depozituesve qasjen në paratë e tyre, ndërsa kompanitë mund t’i përdorin fondet pa pengesa. Partia kërkon gjithashtu të sqarohet dallimi mes shlyerjes së depozitave të siguruara në rast falimentimi dhe regjimit të tanishëm, ku disponimi i fondeve është i kufizuar.