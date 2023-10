Bombardimi i spitalit në Gaza, shumica e viktimave fëmijë dhe burra

Burrat dhe fëmijët duket se kanë qenë shumica e viktimave të sulmit që ndodhi të martën në mbrëmje, 17 tetor, në Spitalin Arab Al-Ahli.

Gazetari i Gazës, Hassan Asleeh foli për Al Jazeera dhe tha se “gratë dhe foshnjat po flinin në ndërtesat e spitalit, në katet e sipërme”. “Pra, shumica e njerëzve që u vranë ishin fëmijët dhe burrat që flinin jashtë ambienteve të spitalit,” shtoi ai.

Izraeli: Kemi prova të asaj që ndodhi në spitalin e Gazës

Ndërkohë, një video e re u publikua nga Izraeli, i cili mohon kategorikisht se ka bombarduar spitalin në Gaza, duke lënë rreth 500 të vdekur.

Videoja vjen nga një aparat fotografik i Channel 12, i konsideruar si një nga më të mëdhenjtë në vend, që tregon Rripin e Gazës.Në një pamje statike, Izraeli pretendon se tregon vendin e nisjes dhe spitalin.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.

Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023