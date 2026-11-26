Këtë të enjte, gjatë fjalës së tij në Kuvend, ministri i Brendshëm, Ervin Demo, ka mbrojtur reagimin e Policisë së Shtetit gjatë protestave, duke deklaruar se uniformat blu kanë vepruar në zbatim të ligjit.
Gjatë debatit për aktin normativ për tubimet, Demo theksoi se në rastet kur përdorimi i forcës ka tejkaluar kufijtë e lejuar, janë marrë masat përkatëse ndaj efektivëve.
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Gjithashtu, Demo akuzoi Partinë Demokratike se nuk ka dënuar dhunën e ushtruar gjatë protestave.
Mes të tjerash, ai ngriti pikëpyetje mbi rolin e opozitës në organizimin e grupeve që kanë ushtruar dhunë në Tiranë.
Fjala e ministrit Demo në seancë plenare:
Kuptohet që pyetje specifike për rrethana të individëve të caktuar patjetër që unë nuk mund të jap përgjigje për raste të konkrete, sepse duhen bërë verifikimet. Por do mundohem t’ju jap disa përgjigje.
Së pari, mua më vjen shumë keq që ne bëjmë sikur kemi një lloj filtri për sa i përket ngjarjeve që ndodhin në Tiranë dhe zgjedhim vetëm një pjesë të asaj çfarë ne shohim. Do të ishte, besoj, e pafalshme për çdo parti politike, e cila nuk dënon dhunën, pikë së pari, dhe aq më tepër për ditë të tëra nuk ka dhënë asnjë fjalë për ato ngjarje të rënda që kanë ndodhur në Tiranë.
Tani, për sa i përket emergjencës, duhet të kuptojmë që në momentin që akti normativ ka dalë, institucionet shtetërore, Policia e Shtetit, bizneset private, institucionet e pavarura, Gjykata e Lartë, Gjykata e Apelit, Banka e Shqipërisë, kanë qenë nën një sulm barbar. Nëse kjo është jo një situatë emergjente, unë nuk di se çfarë duhet të ndodhi në Tiranë për të kuptuar që dhuna që ushtrohet ndaj sistemit juridik, në fakt, është jashtë normalitetit.
Patjetër që ka pasur raste kur persona, të cilët kanë kryer akte dhune janë shoqëruar, patjetër që ka pasur reagim nga forcat e policisë për të ruajtur rendin kushtetues dhe zbatuar ligjin. Sepse ajo është detyrë e Policisë së Shtetit kur ka shkelje të ligjit, duhet të veprojë në proporcionalitet dhe absolutisht ju garantoj që qëndrimi im si Ministri i Brendshëm ka qenë konstant që në ditën 1, që Policia e Shtetit duhet të zbatojë ligjin, Policia e Shtetit duhet të tregojë masa proporcionale në reagim dhe në ato raste kur ka pasur tejkalim të proporcionalitetit, ne kemi marrë masat e duhura.
Mos të harrojmë që janë pezulluar 9 punonjës policie gjatë protestave. Mos të harrojmë që sot që ne flasim, agjencia për sa i përket kontrollit mbi Policinë e Shtetit ka 50 raste të cilat janë duke u hetuar nga pikëpamja administrative. E mos të harrojmë në të njëjtën kohë që Policia e Shtetit, dhe AMP-ja, janë duke bashkëpunuar me prokurorinë për raste të cilat janë regjistruar në prokurori për aktet e dhunës.
Kjo është përgjegjësia politike e imja si ministër, por patjetër edhe e qeverisë shqiptare. Por ne ligjin duhet ta kërkojmë që të zbatohet nga të gjithë. Unë nuk diferencoj një punonjës policie që mban uniformën e Policisë së Shtetit, i cili mund të shkelë ligjin, nga një qytetar që shkel ligjin.
Ligji është i barabartë për të dy. Kur flasim për të drejtën të protestuar, dhe e kam shprehur shpesh herë, dhe në fakt e besoj fort që detyra e Policisë së Shtetit është për të garantuar të drejtën e çdo qytetari që të protestojë paqësisht, por duhet të jemi të qartë: të protestojë paqësisht, mos të dhunojë as individë që ecin në rrugë, mos të dhunojnë as pronën private, mos të dhunojnë Policinë e Shtetit, mos të dhunojnë institucionet shtetërore apo ato të pavarura.
Nëqoftëse ne biem dakord për këtë, qytetarët kanë të gjithë të drejtën për të protestuar për çdo gjë kundër meje, kundër qeverisë, kundër kujtdo. Është e drejta e tyre. Dhe Policia e Shtetit duhet aty për ta garantuar këtë të drejtë kushtetuese. Dhe këtu nuk ka asnjë dyshim që nga dita e parë që jam Ministri i Brendshëm dhe deri tani jam i bindur që detyra jonë është të garantojmë këtë të drejtë.
Por në të njëjtën kohë, ju jeni deputet, jeni një forcë politike, më e madhja opozitare, por ne duhet të mbajmë edhe pak përgjegjësi për sa i përket pozicioneve publike që ne mbajmë kundrejt dhunës së ushtruar ndaj punonjësve të policisë. Punonjësit e policisë nuk mbrojnë parti politike. Punonjësit e policisë mbrojnë atë çfarë ligji parashikon. Dhe në qoftë se ne nuk biem dakord që ligji duhet të zbatohet nga të gjithë, atëherë unë nuk e di çfarë debati jemi duke bërë?!
Jam i bindur që çdo qytetar, kur ndodhet në vështirësi, e do Policinë e Shtetit të jetë aty, çdo qytetar që ndihet i dhunuar e do Policinë e Shtetit që të ushtrojë forcë proporcionale për të mbrojtur jetën e qytetarëve, pronën e qytetarëve. Po pse nuk duhet Policia e Shtetit të veprojë në mënyrë proporcionale kur ushtrohet dhuna e institucioneve? Kur ushtrohet dhunë ndaj punonjësve të policisë, kur është kjo e drejtë e cila mbrohet vetëm në një krah?
Unë jam me të gjithë qytetarët të cilët protestojnë paqësisht dhe ju garantoj që si Ministri i Brendshëm, me të gjitha mekanizmat që kam në dispozicion, do të garantojmë këtë të drejtë. Por në të njëjtën kohë ne nuk mund të bëjmë si një vend i cili do ta aderojë në Bashkimin Europian, dhe nuk pranojmë që demokracitë të konsoliduara, këtu nuk e përmend askush, çfarë ka ndodhur në Itali, çfarë ka ndodhur në Francë, çfarë ka ndodhur në Spanjë, për sa i përket nismave ligjore që këto vende kanë ndërmarrë kur kanë qenë protestat gjatë javëve të fundit? I kanë ashpërsuar më shumë masat parandaluese të protestave. Disa herë më të mëdha, dhe në fakt kanë dhe masa shtrënguese që ne nuk i kemi fare.
Po pse që nga Italia demokraci që bën këtë gjë dhe ne s’jemi? Pse që nga Franca vend demokratik dhe ne s’jemi? Pse që nga Gjermania vend demokratik dhe ne s’jemi? Pse që nga Spanja vend demokratik dhe s’jemi? Jo, ato janë vende demokratike sepse besojnë te një parim: opozita del dhe dënon dhunën. Këtu pse nuk del opozita? A ka dalë opozita një ditë të vetme të thotë jo, dhuna kundër institucioneve është e papranueshme? A keni dalë ju kur janë djegur punonjësit e Policisë së Shtetit dhe keni thënë jo, jeta e policisë së shtetit vlen?
Ata janë qytetarë pikë së pari, s’janë punonjës policie. Dhe si mundet, t’ju bëj një pyetje tjetër, se më bëtë disa pyetje, a është Partia Demokratike në dijeni dhe në organizim të grupeve të caktuara për të ushtruar dhunë në Tiranë? Faleminderit.