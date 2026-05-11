Adioni reagon menjëherë pas daljes nga Ferma VIP, ja çfarë bëri për Dionën

Diona Fona është rikthyer fuqishëm në skenën muzikore me projektin e saj më të ri, një bashkëpunim me Singin të titulluar “SNS”, i cili është publikuar së fundmi edhe me videoklip dhe ka nisur të marrë klikimet e para në platformën YouTube.

Kënga me ritëm veror dhe stil modern ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, por jo vetëm për muzikën. Jashtë projektit artistik, një detaj tjetër ka bërë bujë në rrjete sociale dhe mediat rozë, duke e vendosur projektin edhe më shumë në qendër të vëmendjes.

Bëhet fjalë për producentin Adion (Adion the Beat), i cili sapo ka përfunduar eksperiencën e tij në reality show “Ferma VIP”. Menjëherë pas daljes nga formati, ai është rikthyer aktiv në rrjetet sociale, ku ka reaguar publikisht për publikimin e këngës.

Në një Story në Instagram, Adioni ka ndarë pjesë nga projekti “SNS”, duke e vlerësuar atë si një nga hitet e mundshme të vitit 2026 dhe duke uruar publikisht artistët për lançimin.

Gjatë kohës së tij në “Ferma VIP”, në rrjet kishin qarkulluar spekulime për një raport të afërt mes tij dhe Dionës, por veprimi i fundit shihet më shumë si një mbështetje profesionale dhe lidhje pune brenda projektit muzikor.

Adioni rezulton të jetë edhe një nga producentët e këngës, së bashku me Luro Music, duke konfirmuar kështu përfshirjen e tij direkte në realizimin e “SNS”.

Pavarësisht zërave dhe aludimeve që kanë qarkulluar, dyshja duket e fokusuar te muzika dhe promovimi i projektit të ri, i cili pritet të ketë sukses në tregun muzikor.

Shtuar 11.05.2026 11:56

