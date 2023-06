A do të ulen gjakrat mes dy superfuqive botërore? Blinken mbërrin në Pekin, pritshmëritë e vizitës

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka mbërritur sot në Pekin për një vizitë dy ditore, ku do të takohet me zyrtarë të lartë kinezë.

Gjatë vizitës së tij dy-ditore në Pekin, Blinken do të zhvillojë bisedime me shefat diplomatikë kinezë dhe mund të takohet gjithashtu me presidentin kinez Xi Jinping.

Kjo është vizita e parë e një diplomati amerikan në Kinë që prej vitit 2018, në një përpjekje për të lehtësuar tensionet në marrëdhëniet kinezo-amerikane. Zyrtarët amerikanë thonë se qëllimi kryesor i bisedimeve është stabilizimi i një marrëdhënieje që është bërë jashtëzakonisht e tensionuar.

Sytë e komunitetit ndërkombëtar janë drejt Pekinit, pasi çdo përshkallëzim në marrëdhëniet midis dy superfuqive ka një ndikim të mundshëm në fusha të ndryshme: nga tregjet financiare, tek tregtia ndërkombëtare, tek zinxhiri i furnizimit global.

Vizita e Blinkenit në Pekin vjen gati pesë muaj pasi një vizitë e mëparshme e tij në Kinë u shty, pas fluturimit të një baloni të dyshuar s ii vendosur nga spiunazhi kinez në hapësirën ajrore të SHBA-ve.

Sakaq SHBA-të kanë ulur pritshmëritë për vizitën dhe të dyja palët kanë bërë të qartë se nuk presin ndonjë përparim të madh nga bisedimet, raporton BBC.

Përkeqësimi i marrëdhënieve SHBA-Kinë ka ngritur shqetësime për një konfrontim të mundshëm ushtarak mbi Tajvanin, të cilin Pekini e konsideron një provincë kineze, për të cilin synon ta përfshijë në republikën e Kinës.

Një shqetësim i veçantë për fqinjët e Kinës ka qenë ngurrimi i Pekinit për t’u përfshirë në dialogun e menaxhimit të krizave me SHBA-të.

Përpara mbërritjes së Anthony Blinken në Pekin, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbint theksoi se “Shtetet e Bashkuara duhet të braktisin iluzionin se po merren me Kinën nga një pozicion i fortë. Kina dhe SHBA duhet të zhvillojnë marrëdhënie të bazuara në respektin e ndërsjellë dhe barazinë, duke respektuar dallimet e tyre”./albeu.com/