A do të japë dorëheqjen Edi Rama? Ministri i tij i prerë: Nuk e ka mandatin personal, por të PS-së

A do të japë dorëheqjen Edi Rama? Ministri i tij i prerë: Nuk e ka mandatin personal, por të PS-së

Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbjan Mazniku, ka deklaruar se kryeministri Edi Rama nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen, duke theksuar se mandati i tij buron nga votëbesimi që ka marrë Partia Socialiste.

I pyetur për këtë çështje, ai u shpreh se Rama ushtron mandatin e fituar nga PS-ja me rreth 800 mijë vota dhe se objektivi kryesor i mazhorancës mbetet anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian. Sipas ministrit, mazhoranca duhet të dëgjojë në mënyrë të vazhdueshme shqetësimet e qytetarëve, por pa u larguar nga axhenda për të cilën ka marrë votëbesimin.

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“Jo, nuk ka ndërmend. Edi Rama nuk ka një mandat personal, ai ushtron mandatin që ka marrë Partia Socialiste e Shqipërisë me 800 mijë vota. Ushtron një mandat që ka një objektiv të caktuar, arritjen në BE.

Mazhoranca ka nevojë të dëgjojë në mënyrë sistematike njerëzit, duke i qëndruar besnike axhendës kryesore mbi të cilën është marrë edhe votëbesimi”, u shpreh Arbjan Mazniku në studion e Opinion.


Shtuar 19.10.2026 22:29

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