10 mijë euro gjobë nëse nuk marrin makinë elektrike!

GREQI – Ligji i ri për Klimën u botua në Fletoren e Qeverisë me titullin: “ Ligji Kombëtar i Klimës Tranzicioni në Neutralitetin Klimatik dhe Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike , Dispozitat Urgjente për Trajtimin e Krizës Energjetike dhe Mbrojtjen e Mjedisit” sipas të cilit të dhënat e tregut po ndryshojnë rrënjësisht makinë .

Në veçanti, siç theksohet në ligjin e ri nga 1 janari 2024 , 25% e makinave të reja të kompanisë duhet të jenë thjesht elektrike ose hibride plug-in me emetime deri në 50 g / CO2 për km.

Gjithashtu nga 1 janari 2026 në Qarqet e Atikës dhe Selanikut një në tre Taksitë e reja që regjistrohen duhet të jenë elektrike!

Njëkohësisht, parashikohet që në parkingjet e kontrolluara nga komunat dhe parkingjet komunale, të ketë një stacion karikimi për automjetet elektrike për 1000 banorë të Komunës.

Ligji 4936/2022 i botuar në Fletoren e Qeverisë me Fletoren e Qeverisë 205/A më 27 maj 2022 shprehet në mënyrë karakteristike se: “ Neni 12 Masat për promovimin e automjeteve me emetim zero