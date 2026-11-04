Terras: Ngërçi politik i la Kosovës një vit e gjysmë pa reforma dhe përparim

Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Riho Terras, foli për zhvillimet politike dhe diplomatike në vend gjatë mbledhjes së sotme të Komitetit për Punë të Jashtme.
Në këtë takim, komisionerja për Zgjerim, Marta Kos, paraqiti raportin për vitin 2026. Terras vlerësoi se paraliza institucionale ka penguar reformat dhe përparimin në Kosovë.
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Ai tha se, sipas vlerësimit të tij fillestar, raporti i Komisionit Evropian për zgjerimin, në pjesën që trajton Kosovën, është mjaft i përshtatshëm. Dokumenti, sipas tij, evidenton qartë problemet e përmendura edhe në raportin e Parlamentit Evropian të vitit të kaluar.
Terras theksoi se reformat dhe përparimi kanë mbetur pezull kryesisht për shkak të bllokadës politike, e cila, në thelb, i ka kushtuar Kosovës një vit e gjysmë të humbur.
Ai vuri në dukje se gjendja është përmirësuar dhe se Kosova ka zgjedhur e vënë në funksion institucionet, në përputhje me Kushtetutën. Vendi tashmë ka Kuvend, qeveri dhe president funksionalë, çka, sipas tij, rrit shpresat për më shumë stabilitet, të cilin Kosova e ka urgjentisht të nevojshëm.
Raportuesi nënvizoi se stabiliteti politik është kusht kyç për krijimin e vrullit që nevojitet për zbatimin e reformave. Ai shprehu shpresën që, pas bllokadës, Komisioni Evropian të angazhohet aktivisht në mbështetje të Kosovës dhe ta trajtojë atë si partner të barabartë.
Terras shtoi se duhet të rifillojë dialogu Prishtinë-Beograd, si dhe të punohet me shtetet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës.