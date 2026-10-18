Shkëlzen Gashi i propozon Ramës qeveri teknike: Nëse je i bindur për fitoren, garo më pas

Analisti Shkëlzen Gashi ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit shqiptar, Edi Rama, se kundërshtarët nuk janë në gjendje ta mposhtin në zgjedhje.
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Përmes një postimi, Gashi argumenton se Rama hyn në garën elektorale me avantazh të madh, duke pasur në dispozicion pushtetin shtetëror, fondet publike dhe mbështetjen e mediave kryesore.
Megjithatë, ai e sfidon kryeministrin që të heqë dorë përkohësisht nga drejtimi i qeverisë dhe t’ia kalojë përgjegjësinë një kabineti teknik, i cili do të përgatiste zgjedhjet.
Sipas Gashit, vetëm pas krijimit të një qeverie të tillë Rama mund të garojë dhe të dëshmojë nëse është vërtet i pamposhtur.
“Nuk më mundni dot në zgjedhje”, tha sot në mëngjes Edi Rama.
“Me shtetin në shërbim të pushtetit, me paratë publike në dispozicion e me mediat kryesore në krah, përparësinë e ki të madhe.
Po nëse je qaq i bindun që s’t’mundin dot, lëshoja vendin një qeverie teknike që i përgatit zgjedhjet, e mandej garo dhe e shohim.”
Në fund të reagimit të tij, Gashi shton: “Rama thojke që s’e lëkund kush prej pushtetit, por karriga në të cilën ish ulë s’u pajtojke me të.”